Galatasaray'da ayrılık gerçekleşti: Okan Buruk bizzat açıkladı
Yayınlanma:
Trabzonspor maçı öncesi konuşan Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Berkan Kutlu'nun takımdan ayrıldığını duyurdu.

Süper Kupa’da Galatasaray-Trabzonspor mücadelesi öncesi ortak basın toplantısı düzenlendi. Gaziantep Stadyumu’nda düzenlenen toplantıya Galatasaray adına Okan Buruk ve Mauro Icardi katıldı.

“İKİ TAKIM İÇİN DE ZOR ZAMANLAR”

Rakibi için övgü dolu sözler kullanan Okan Buruk, "Gaziantep şehrine teşekkürler öncelikle. Hem benim hem Fatih Hocanın geçmişi var burada. Bizim için Süper Kupa önemli, değerli. Galatasaray olarak birçok defa bu kupayı kazandık. Her kupa bizim için değerli. Bu zaman, iki takım için de zor zamanlar. Afrika Kupası, ligdeki yoğun tempo ve sakatlık sayıları, kadro kurmak zorlandığımız zamanlar. İki takım için de bu geçerli. Bu zaman Trabzonspor için daha geçerli belki. Çok iyi iki takım. Çok başarılı bir teknik adam ve başarılı bir Trabzonspor var bu sene. Bizim de hedeflerimiz var. İnşallah güzel bir maç olur. Oyunun güzel olduğu bir maç olur inşallah” dedi.

“BERKAN KUTLU VEDA ETTİ”

Maç kadrosuna alınmayan Berkan Kutlu’nun takımdan ayrıldığını belirten Okan Buruk, “Berkan Kutlu veda etti. Kendisine teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

KONYASPOR İLE ANLAŞTI

Galatasaray’da bulduğu süreden memnun olmadığı bilen Berkan Kutlu, Süper Lig ekiplerinden Konyaspor ile anlaştı. Resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

