Barış Alper Yılmaz, Osimhen ve Okan Buruk’un peşinden gitti

Barış Alper Yılmaz, Osimhen ve Okan Buruk’un peşinden gitti
Yayınlanma:
Galatasaray'da forma giyen Barış Alper Yılmaz, Göktürk'ten 175 milyon liraya ev aldı ve hocası Okan Buruk ile takım arkadaşı Osimhen'e komşu oldu.

Galatasaray'ın milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz, son yıllarda ünlü isimlerin tercih ettiği Kemerburgaz Göktürk'ten bir ev satın aldı.

baris.jpg
Barış Alper Yılmaz 175 milyon liraya ev aldı

175 MİLYON LİRA ÖDEDİ

Gazeteci İbrahim Seten'in aktardığı bilgiye göre; Barış Alper Yılmaz, bu lüks ev için 175 milyon lira ödeme yaptı.
Milli futbolcu, değeri 200 milyon lira olan ev için 25 milyon lira da indirim yaptırdı.

Son Dakika | Süper Kupa finalinin saati değiştiSüper Kupa finalinin saati değişti

OSIMHEN VE OKAN BURUK'UN PEŞİNDEN GİTTİ

Barış Alper Yılmaz'ın komşuları ise tanıdık.
Yılmaz, aynı bölgede yaşayan hocası Okan Buruk ve takım arkadaşı Victor Osimhen'e de komşu oldu.

2024/11/07/hbgs.jpg

BARIŞ ALPER'İN PERFORMANSI

Güncel piyasa değeri 24 milyon euro olan Barış Alper Yılmaz, bu sezon Galatasaray formasıyla toplam 23 maçta forma giydi.
25 yaşındaki futbolcu, bu maçlarda 5 gol atarken 7 asist yaptı.
Oyuncunun Galatasaray ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Tartıdaki sayılara küsmeyin! Yanlış zamanda tartıya çıkmış olabilirsiniz
Altın ve gümüşte büyük satış alarmı: 14 Ocak için tarih verildi
Altın ve gümüşte büyük satış alarmı: 14 Ocak için tarih verildi
İşte tüm emeklilerin AKP'ye sorduğu o soru!
Sadettin Saran kayıtsız kalmadı: Musaba'ya lüks araç yolda
ATV'den Süper Kupa öncesi logo krizi: Tepkiler üzerine geri adım attı ama yine olmadı
Süper Kupa ATV'nin aklını karıştırdı
Kredi şartları değişti: Bankalar artık hesap hareketlerini 'röntgen' gibi çekiyor
Derbinin saati değişti
Derbinin saati değişti
Yavaş: Bu haftasonu su kesintisi yapmayacağız, ancak…
Son Dakika | CHP'nin 'en düşük emekli maaşı' önergesi AKP-MHP oylarıyla reddedildi
Fırtına İstanbul'u fena vurdu! Çatılar uçtu: Ağaçlar kökünden söküldü
Spor
Van'da olaylı maç: Boluspor kazandı saha karıştı
Van'da olaylı maç: Boluspor kazandı saha karıştı
Dursun Özbek "Galatasaray başkanının aklından bile geçmez" diyerek anlaşmayı açıkladı
Dursun Özbek "Galatasaray başkanının aklından bile geçmez" diyerek anlaşmayı açıkladı