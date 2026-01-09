Barış Alper Yılmaz, Osimhen ve Okan Buruk’un peşinden gitti

Galatasaray'ın milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz, son yıllarda ünlü isimlerin tercih ettiği Kemerburgaz Göktürk'ten bir ev satın aldı.

Barış Alper Yılmaz 175 milyon liraya ev aldı

175 MİLYON LİRA ÖDEDİ

Gazeteci İbrahim Seten'in aktardığı bilgiye göre; Barış Alper Yılmaz, bu lüks ev için 175 milyon lira ödeme yaptı.

Milli futbolcu, değeri 200 milyon lira olan ev için 25 milyon lira da indirim yaptırdı.

OSIMHEN VE OKAN BURUK'UN PEŞİNDEN GİTTİ

Barış Alper Yılmaz'ın komşuları ise tanıdık.

Yılmaz, aynı bölgede yaşayan hocası Okan Buruk ve takım arkadaşı Victor Osimhen'e de komşu oldu.

BARIŞ ALPER'İN PERFORMANSI

Güncel piyasa değeri 24 milyon euro olan Barış Alper Yılmaz, bu sezon Galatasaray formasıyla toplam 23 maçta forma giydi.

25 yaşındaki futbolcu, bu maçlarda 5 gol atarken 7 asist yaptı.

Oyuncunun Galatasaray ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.