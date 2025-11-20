A Milli Takım'ın play-off'taki rakibi belli oldu

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nu İspanya’nın ardından ikinci sırada tamamlayan A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası yolunda play-off turu oynayacak.

Bahis oynayan 638 futbolcu daha açıklandı: 34 futbolcuya 12 ay ceza

İŞTE A MİLLİ TAKIMIMIZIN RAKİBİ

A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası play-off yarı final maçını Romanya ile oynayacak.

Ay yıldızlılar, finale yükseldiği takdirde Slovakya-Kosova maçının galibi ile oynayacak.

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin play-off eşleşmeleri şöyle:

A yolu: İtalya - Kuzey İrlanda / Galler - Bosna Hersek

B yolu: Ukrayna - İsveç / Polonya - Arnavutluk

C yolu: Türkiye - Romanya / Slovakya - Kosova

D yolu: Danimarka - Kuzey Makedonya / Çekya - İrlanda Cumhuriyeti

FİNALE KALIRSAK DEPLASMANDAYIZ

Romanya ile kendi sahasında oynayacak olan A Milli Takım, finale kalması durumunda Slovakya - Kosova maçının galibiyle deplasmanda oynayacak.

Play-off etabında yarı finaller 26 Mart, finaller ise 31 Mart'ta oynanacak.