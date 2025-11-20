A Milli Takım Dünya Kupası'na nasıl gider?
2026 FIFA Dünya Kupası'nda İspanya'nın ardından E Grubu'nu ikinci olarak tamamlayan A Milli Futbol Takımı, play-off mücadelesi verecek.
DÜNYA KUPASI YOLUNDA KURALAR ÇEKİLDİ
FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı final kura çekimi, İsviçre'nin Zürih kentindeki FIFA merkezinde gerçekleştirildi.
MİLLİ TAKIMIN RAKİBİ ROMANYA
FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu son maçında deplasmanda İspanya ile 2-2 berabere kalan ve grubunu ikinci sırada tamamlayarak play-off oynama hakkı kazanan milli takımın yarı finaldeki rakibi Romanya oldu.
A Milli Takım'ın play-off'taki rakibi belli oldu
Romanya ile Türkiye'de karşılaşacak olan milliler, Romanya'yı elemesi halinde FIFA 2026 Dünya Kupası'na katılabilmek için Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibiyle deplasmanda karşılaşacak.
PLAY-OFF MAÇLARI MART AYINDA
Tek maç eleme usulüne göre oynanacak play-off etabına katılacak 16 takım, her birinde 4 takımın yer aldığı 4 farklı play-off yolunda mücadele edecek.
Yarı final eşleşmelerinde 1. ve 2. torbada yer alan takımlar, maçlarını evlerinde oynayacak.
Play-off'larda yarı final maçları 26 Mart 2026, final karşılaşmaları ise 31 Mart 2026'da yapılacak.
ABD, Meksika ve Kanada'nın organize edeceği 23. Dünya Kupası, 11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek.
İŞTE EŞLEŞMELER
A Yolu:
Yarı finaller: İtalya-Kuzey İrlanda, Galler-Bosna Hersek
Final: Galler-Bosna Hersek / İtalya-Kuzey İrlanda
B Yolu:
Yarı finaller: Ukrayna-İsveç, Polonya-Arnavutluk
Final: Ukrayna-İsveç / Polonya-Arnavutluk
C Yolu:
Yarı finaller: Türkiye-Romanya, Slovakya-Kosova
Final: Slovakya-Kosova / Türkiye-Romanya
D Yolu:
Yarı finaller: Danimarka-Kuzey Makedonya, Çekya-İrlanda Cumhuriyeti
Final: Çekya-İrlanda Cumhuriyeti / Danimarka-Kuzey Makedonya
KITALARARASI PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ
FIFA 2026 Dünya Kupası'na kıtalararası play-off etabından da iki takım katılma hakkı elde edecek.
Zürih'teki kura çekiminde kıtalararası play-off eşleşmeleri ise şöyle oluştu:
1. Yol: Yeni Kaledonya-Jamaika / Demokratik Kongo
2. Yol: Bolivya-Surinam / Irak
Kaynak:Haber Merkezi / AA