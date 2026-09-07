Son Dakika | UEFA'dan Beşiktaş'ı çıldırtacak karar: Hapoel Beer Sheva maçı tarafsız sahaya alındı

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek temsilcimiz Beşiktaş'ın Hapoel Beer Sheva ile karşılaşacağı maça dair beklenen karar geldi.

HAPOEL BEER SHEVA MAÇI TARAFSIZ SAHADA OYNANACAK

HT Spor'da yer alan habere göre; UEFA, güvenlik gerekçeleri nedeniyle Beşiktaş - Hapoel Beer Sheva maçının İstanbul yerine tarafsız bir sahada oynanmasına karar verdi.

MAÇ 26 KASIM PERŞEMBE GÜNÜ

Beşiktaş - Hapoel Beer Sheva mücadelesinin 26 Kasım Perşembe günü İstanbul'da oynanması planlanıyordu. Ancak UEFA'nın bu kararı sonrası karşılaşmanın oynanacağı stat daha sonra açıklanacak.

ÖNDER ÖZEN KURA ÇEKİMİ BİTER BİTMEZ AÇIKLAMIŞTI

Kura çekiminin ardından bir açıklama yapan Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen karara itiraz edeceklerini duyurmuştu.

Önder Özen konuşmasında "İç sahada Hapoel Beer Sheva eşleşmesi var. Normalde UEFA Avrupa Ligi'ne katılan takımlar dört maçı içeride, dört maçı dışarıda oynarlar ama biz dört maçı içeride oynayamayacağız bu sebeple. Tabii ki kulüp başvuru yapacaktır ama İsrail takımlarıyla olan eşleşmelerde genellikle iç sahayı vermedi UEFA Türk takımlarına. Bu kez onu aşmaya çalışacağız. Aşabilirsek evde oynarız ama aşamazsak bu maç da evde oynanmayacak. Bu da zorlaştırıcı bir unsur. Yani dört maç yerine üç maç evde oynamış olmak bir dezavantaj" demişti.