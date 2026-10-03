Son Dakika | Tutuklu MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu istifa etti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 'Hakemler Dosyası' soruşturması kapsamında tutuklanan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu görevinden istifa etti.

İSTİFASI TFF'YE İLETİLDİ

Gündoğdu avukatları aracılığıyla istifasını TFF'ye bildirdi. Avukatlarından yapılan açıklama şu şekilde:

Müvekkilimiz Sn. Dr. Ferhat GÜNDOĞDU hakkında;

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan soruşturma kapsamında,

İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliğince, Görevi Kötüye Kullanma ve Tehdit suçları yönünden savcılığın tutuklama talebi reddedilmiş, Kişisel Verilerin Kaydedilmesi suçu yönünden ise tutuklama tedbirine başvurulmuştur.

Adli süreç, vekilleri olarak tarafımızca titizlikle takip edilmekte olup, müvekkilin masumiyetine ve yakın zamanda özgürlüğüne kavuşacağına inancımız tamdır.

Bununla birlikte; Türkiye Futbol Federasyonu'nun devam eden soruşturma sürecinde yıpratılmaması, adli sürecin işleyişine zarar gelmemesi adına, müvekkilimiz Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı görevinden 03.10.2026 tarihi itibarı ile istifa etmiş ve istifa dilekçesi tarafımızca Türkiye Futbol Federasyonu'na iletilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine arz ederiz.

GEÇİCİ KURUL OLUŞTURULDU

TFF daha önce yaptığı açıklamada yeni MHK başkanı belirlene dek Başkan Vekili Hikmet Öksüzoğlu ile Merkez Hakem Kurulu üyeleri Ali Zağlı, Kamil Abitoğlu, İbrahim Çınar ve Ziya Çetin'den oluşan bir kurul görev yapacak.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Ferhat Gündoğdu, Ferdi Karadoruk, Ahmet Şahin, Yunus Yıldırım, Sebahattin Şahin, Alican Sağlar ve Emre Kosif 'mobbing' ve 'resmi evrakta sahtecilik' suçlamasıyla gözaltına alındı.

Ferhat Gündoğdu, Ferdi Karadoruk, Yunus Yıldırım, Alican Sağlar ve Emre Kosif mahkeme kararıyla tutuklandı.

Ahmet Şahin ve Sebahattin Şahin için ise "yurt dışına çıkış yasağı" ve "imza" şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulandı.