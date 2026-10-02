Son dakika | Hakem dosyasında flaş gelişme! Arda Kardeşler emniyete gitti
Son dakika... TFF'yi sarsan hakem dosyası soruşturmasında eski halem Arda Kardeşler ifade vermek için emniyete gitti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğu'ya yönelik usulsüz hakem ataması iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada peş peşe yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
ESKİ HAKEM ARDA KARDEŞLER İFADE İÇİN EMNİYETE GİTTİ
Soruşturma kapsamında eski hakem Arda Kardeşler'in de ifade için Bursa emniyetine gittiği aktarıldı. Burak Doğan'ın aktardığı bilgilere göre Kardeşler, Mali Şube Müdürlüğü'nde ifade veriyor.
BAŞKA HAKEMLER DE İFADE VERMİŞTİ
Soruşturma kapsamında, aralarında Mete Kalkavan ve Zorbay Küçük'ün de bulunduğu 10 eski hakemin ifadesine başvurulmuştu.
Soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan 54 tanık ve mağdur arasında yer alan eski hakemler şu şekilde sıralanmıştı:
Mete Kalkavan – Eski hakem, VAR hakemi – İstanbul
Zorbay Küçük – Hakem – İstanbul
Ümit Öztürk – Hakem – Denizli
Mustafa İlker Coşkun – Hakem – Ankara
Koray Gençerler – Eski hakem (VAR) – Manisa
Süleyman Abay – Eski hakem – İstanbul
Mert Güzenge – Hakem – İstanbul
Tugay Kaan Numanoğlu – Hakem – İzmir
Bahattin Şimşek – Hakem – Muğla
Burak Pakkan – Hakem – Ankara