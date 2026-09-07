Son Dakika | Dursun Özbek'ten Hacıosmanoğlu'na sürpriz ziyaret: TFF görüşmeyi açıkladı

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile bir araya geldi.

RİVA'DA SÜRPRİZ GÖRÜŞME

Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen görüşmede TFF 2. Başkan Vekili Fuat Göktaş ile Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Kavukcu da yer aldı.

TFF'YE BAŞARI DİLEKLERİNİ İLETTİ

TFF'den ziyarete dair yapılan açıklamaya göre Dursun Özbek, yeni sezonun hayırlı uğurlu olmasını temenni ederken, Türkiye Futbol Federasyonu'na da başarı dileklerini iletti.

A MİLLİ TAKIM FORMASI HEDİYE ETTİ

Görüşmenin ardından TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Kavukcu'ya birer A Millî Takım forması hediye etti.