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Halk TV Spor Son Dakika | Beşiktaş'a Dusan Vlahovic'ten kötü haber

Son Dakika | Beşiktaş'a Dusan Vlahovic'ten kötü haber

Son dakika! Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Dusan Vlahovic sakatlandı. Sırbistan Milli Takımı'na çağrılan yıldız futbolcu, sakatlığı nedeniye UEFA Uluslar Ligi'nde forma giyemeyecek.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Son Dakika | Beşiktaş'a Dusan Vlahovic'ten kötü haber

Son dakika!

Beşiktaş'ta Dusan Vlahovic gelişmesi yaşandı.

Sırp yıldız, sağ arka adalesinde yaşadığı sakatlık ve ağrılarının devam etmesinden dolayı UEFA Uluslar Ligi'nde forma giyemeyeceğini Sırbistan Milli Takım teknik direktörü Veljko Paunovic'e bildirdi.

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İSTANBUL'DA KALACAK: 4 MİLLİ MAÇI KAÇIRACAK

Vlahovic, yaşadığı sakatlık nedeniyle Sırbistan'ın milli ara döneminde oynayacağı 4 UEFA Uluslar Ligi maçını da kaçıracak.

Yıldız golcünün milli takım kampına gitmeyip İstanbul'da kalacağı ve sağlık ekibinin kontrolünde bireysel çalışmaları ile tedavi programını sürdüreceği belirtildi.

MİLLİ ARA SONRASI HAZIR OLACAK

Beşiktaş, Vlahovic'i milli ara boyunca tamamen hazır hale getirmeyi planlıyor.

Vlahovic'in milli ara sonrasında yeniden takıma dönüp yeniden çalışmalara başlaması bekleniyor.

7 MAÇTA 5 KEZ GOL SEVİNCİ YAŞADI

26 yaşındaki golcü oyuncu, Beşiktaş ile bu sezon çıktığı 7 resmi maçta 5 kez fileleri havalandırdı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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