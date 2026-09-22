Son Dakika | Beşiktaş'a Dusan Vlahovic'ten kötü haber
Son dakika! Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Dusan Vlahovic sakatlandı. Sırbistan Milli Takımı'na çağrılan yıldız futbolcu, sakatlığı nedeniye UEFA Uluslar Ligi'nde forma giyemeyecek.
Son dakika!
Beşiktaş'ta Dusan Vlahovic gelişmesi yaşandı.
Sırp yıldız, sağ arka adalesinde yaşadığı sakatlık ve ağrılarının devam etmesinden dolayı UEFA Uluslar Ligi'nde forma giyemeyeceğini Sırbistan Milli Takım teknik direktörü Veljko Paunovic'e bildirdi.
İSTANBUL'DA KALACAK: 4 MİLLİ MAÇI KAÇIRACAK
Vlahovic, yaşadığı sakatlık nedeniyle Sırbistan'ın milli ara döneminde oynayacağı 4 UEFA Uluslar Ligi maçını da kaçıracak.
Yıldız golcünün milli takım kampına gitmeyip İstanbul'da kalacağı ve sağlık ekibinin kontrolünde bireysel çalışmaları ile tedavi programını sürdüreceği belirtildi.
MİLLİ ARA SONRASI HAZIR OLACAK
Beşiktaş, Vlahovic'i milli ara boyunca tamamen hazır hale getirmeyi planlıyor.
Vlahovic'in milli ara sonrasında yeniden takıma dönüp yeniden çalışmalara başlaması bekleniyor.
7 MAÇTA 5 KEZ GOL SEVİNCİ YAŞADI
26 yaşındaki golcü oyuncu, Beşiktaş ile bu sezon çıktığı 7 resmi maçta 5 kez fileleri havalandırdı.