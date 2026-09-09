Sinan Engin Sporting Lizbon Galatasaray maçının sonucunu açıkladı
Sinan Engin, Sporting Lizbon - Galatasaray maçı için skor tahmininde bulundu. Engin, sarı-kırmızılıların sahadan 2-1 galip ayrılacağını öne sürdü.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray deplasmanda Sporting Lizbon ile karşılaşacak. Jose Alvalade Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.
ESPEN ESKAS YÖNETECEK
UEFA'nın kararıyla müsabakayı Norveç Futbol Federasyonu'ndan Espen Eskas yönetecek. Eskas'ın yardımcılıklarını Jan Erik Engan ile Alf Olav Rossland üstlenecek.
"GALATASARAY 2-1 KAZANIR"
Karşılaşma öncesi Beyaz Futbol programında konuşan Sinan Engin skor tahmininde bulunacak. Engin, sarı-kırmızılıların sahadan 2-1'lik üstünlükle ayrılacağını öne sürdü.
VICTOR OSIMHEN YOK
Başakşehir maçında sakatlanan Victor Osimhen forma giyemeyecek. Okan Buruk, Barış Alper Yılmaz'ı en uca çekecek. Muhtemel ilk 11'ler şu şekilde:
Sporting: Silva, Fresneda, Debast, Inacio, Araujo, Altimira, Doumbia, Catamo, Zalazar, Gonçalves, Suarez.
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Yunus, Batrakov, Sane, Barış.