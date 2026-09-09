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Halk TV Spor Sinan Engin Sporting Lizbon Galatasaray maçının sonucunu açıkladı

Sinan Engin Sporting Lizbon Galatasaray maçının sonucunu açıkladı

Sinan Engin, Sporting Lizbon - Galatasaray maçı için skor tahmininde bulundu. Engin, sarı-kırmızılıların sahadan 2-1 galip ayrılacağını öne sürdü.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Sinan Engin Sporting Lizbon Galatasaray maçının sonucunu açıkladı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray deplasmanda Sporting Lizbon ile karşılaşacak. Jose Alvalade Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.

ESPEN ESKAS YÖNETECEK

UEFA'nın kararıyla müsabakayı Norveç Futbol Federasyonu'ndan Espen Eskas yönetecek. Eskas'ın yardımcılıklarını Jan Erik Engan ile Alf Olav Rossland üstlenecek.

"GALATASARAY 2-1 KAZANIR"

Karşılaşma öncesi Beyaz Futbol programında konuşan Sinan Engin skor tahmininde bulunacak. Engin, sarı-kırmızılıların sahadan 2-1'lik üstünlükle ayrılacağını öne sürdü.

Sinan Engin Sporting Lizbon Galatasaray maçının sonucunu açıkladı - Resim : 1

VICTOR OSIMHEN YOK

Başakşehir maçında sakatlanan Victor Osimhen forma giyemeyecek. Okan Buruk, Barış Alper Yılmaz'ı en uca çekecek. Muhtemel ilk 11'ler şu şekilde:

Sporting: Silva, Fresneda, Debast, Inacio, Araujo, Altimira, Doumbia, Catamo, Zalazar, Gonçalves, Suarez.

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Yunus, Batrakov, Sane, Barış.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Galatasaray Sinan Engin UEFA Şampiyonlar Ligi
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