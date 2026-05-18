Beyaz Futbol yorumcusu Sinan Engin, Galatasaray'ın transfer politikasına sert eleştiriler yöneltirken Eldor Shomurodov ve Sebastian Szymanski'yi sarı-kırmızılılara tavsiye etti.

Jhon Duran için ise dikkat çekici bir uyarı geldi.

GALATASARAY'IN TRANSFER SİCİLİNE SERT ELEŞTİRİ

Sinan Engin, Galatasaray'ın son dönemde gerçekleştirdiği transferleri mercek altına aldı ve tablonun hiç de iç açıcı olmadığını vurguladı. Engin'e göre Galatasaray, transfer piyasasında harcadığı büyük bütçenin karşılığını alamıyor. Devre arasında kadroya katılan oyuncular arasında yalnızca Noa Lang'ın beklenen katkıyı sunabildiğini belirten yorumcu, 30 milyon Euro'ya transfer edilen Singo'nun ise sahada yeterince var olamadığını söyledi. Zaha, Ziyech ve Tete gibi isimleri ise ayrıca saymak bile istemedi.

Engin'in dikkat çeken tespiti ise "Rakipler çok fazla hata yaptığı için biz bunları konuşmuyoruz." oldu.

SHOMURODOV ÖNERİSİ: MUTLAKA ALIN

Sinan Engin'in Galatasaray'a birinci önerisi Başakşehir'in Özbek forveti Eldor Shomurodov oldu. Bu sezon gol kralı Paul Onuachu ile birlikte 22 gole ortak olan Shomurodov'un her takımda oynayabileceğini savunan Engin, deneyimli forvetin Galatasaray'da Sane ve Barış Alper'in pozisyonlarında kanat oyuncusu olarak da görev yapabileceğini belirtti. Hem gol hem asist üretme kapasitesiyle Shomurodov, Süper Lig'in en istikrarlı isimlerinden biri olmayı başardı.

DURAN UYARISI: KULÜBÜN ÖNÜNDEN BİLE GEÇMESİN

Engin'in en sert ve en dikkat çekici yorumu ise Jhon Duran için geldi. Galatasaray'ın gündemine giren Kolombiyalı forvet için "Sakın öyle bir hata yapmayın, kulübün önünden bile geçmesin" diyen Engin, sözlerini daha da ileri taşıyarak "Ben bile oynarım, Duran oynamaz" ifadesini kullandı.

Duran hakkında açıklamak istemediği başka bilgiler de bulunduğunu ima eden Engin, bu çıkışıyla gündemin merkezine oturdu.

ORTAYA SAHAYA SZYMANSKI REÇETESİ

Engin'in Galatasaray'a ikinci önerisi orta saha için geldi. Ünlü yorumcu, sarı-kırmızılıların orta sahada yaşadığı eksikliği gidermek adına Polonyalı yıldız Sebastian Szymanski'yi işaret etti. Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'e olan adaptasyonunu başarıyla tamamlayan ve yaratıcı oyun anlayışıyla öne çıkan Szymanski, Galatasaray'ın arayışına yanıt verebilecek profilde bir isim olarak değerlendiriliyor.





