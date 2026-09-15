Şikeyi canlı yayında ağlayarak itiraf etti: Federasyon harekete geçti

Bolivya Ligi’nde yaşanan olay spor dünyasına bomba gibi düştü.

Guabira’nın 6-0 yenildiği maçta kaleci Manuel Ferrel, maçın başlamasının ardından ilk 35 dakikada 3 gol yedi ve mücadeleye devam edemeyerek oyundan alındı.

Maçın ardından gündeme atılan iddialar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

GENÇ KALECİYİ ÖLÜMLE TEHDİT ETTİLER

Guabira’nın 24 yaşındaki kalecisi Manuel Ferrel’in maçtan önce ölüm tehdidi aldığı iddia edildi.

Ferrel’den belirli bir miktar para istendiği ve kabul etmemesi durumunda ise kalesinde en az 3 gol görmesi yönünde tehdit edildiği aktarıldı.

Ayrıca genç kaleciyi eşi ve annesi ile de tehdit ettikleri belirtildi.

''FUTBOL ARTIK LEKELENDİ''

Yaşanan olayın ardından teknik direktör Leandro Eguez ve kaleci Ferrel kamera karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

Futbolun lekelendiğini belirten Eguez, canlı yayında gözyaşları içinde yetkililere çağrıda bulundu ve "Futbolu kirlettiler. Futbol artık lekelendi. Bugün benim kalecimi eşi ve annesini öldürmekle tehdit ettiler. Manuel Ferrel'den belli bir miktarda para ödemesi veya en az 3 gol yenmesi istendi.

Ferrel, rakip takımın üç gol atmasına izin vermek zorunda kaldı, yoksa bazı kişilere borcu olduğu için bir miktar para ödeyecekti. Aksi takdirde ailesini öldüreceklerini söylediler. Kalecim bunu sahada söyleyebildi. Bunun üzerine gidilmesi gerekiyor. Sorumluları yakalayın! Lütfen suçluları yakalayın ve hapse atın. Bu kadar olmaz." ifadelerini kullandı.

FEDERASYON SORUŞTURMA BAŞLATTI

Bolivya Futbol Federasyonu Başkanı Fernando Costa, olayla ilgili soruşturma başlattıklarını açıkladı.

Costa açıklamasında, "Bu tür olaylardan üzüntü duyuyoruz. Hem oyuncuya hem de Guabira yönetimiyle işbirliği sağladık, onları durumdan haberdar ettik ve soruşturma başlatılması için ilgili makamlarla koordinasyon sağladık. Bunun abartılı olduğunu düşünüyorum ancak bu usulsüzlüklerle ilgili neler olup bittiğini belirlememiz ve elbette en ağır yaptırımları uygulamamız gerekiyor.'' dedi.