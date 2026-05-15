Sergen Yalçın topu futbolculara attı: Bizim çocuklar tatildeydi herhalde

Beşiktaş, Süper Lig'in 34. ve son hafta maçında deplasmanda Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldı.

Siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın, mücadelenin ardından beIN SPORTS'a röportaj verdi.

Tecrübeli teknik adam, futbolcularını da eleştirdi.

GÖREVİNE DEVAM EDECEK Mİ?

Beşiktaş'ta kalıp kalmayacağına dair konuşan Sergen Yalçın, "Şu anda devam edip etmeme konusunda başkan ve yönetimle konuşmadık. 3-4 gün içinde bunu belirleyeceğiz. Kulübün menfaatleri için ne gerekiyorsa onu yapacağız. O yüzden şu anda bu konuları konuşmak istemiyorum. İnşallah devam edersek bu konuları konuşuruz." dedi.

FUTBOLCULARINI ELEŞTİRDİ

Öğrencilerini eleştiren Sergen Yalçın, ''Güzel bir maç olduğunu düşünüyorum. Bizim çocuklar ilk yarıda tatildeydi herhalde, ikinci yarıda tatilden çağırdık onları.'' ifadelerini kullandı.