Serdal Adalı: Beşiktaş’ın hakkını yemenin nihayet bir yaptırımı oldu

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Beşiktaş Kulübü'nün 2026 Yılı İdari ve Mali Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Adalı, "Bugün karşınızda ligde liderlik koltuğuna oturmuş bir Beşiktaş’ın yönetim kurulu olarak bulunuyor olabilirdik. Alanya ve Amed Sportif maçlarındaki hakem hataları liderliğimizi bugün için geciktirdi. Verdiği kararlarla bugün lider olmamamıza sebep olanların şu anda nerede, ne durumda olduklarını da hep beraber görüyoruz. Ancak bu futbol, bu mücadele devam ettikçe Beşiktaş mutlaka hak ettiği yerde, o liderlik koltuğunda olacaktır" dedi.

Beşiktaş'ın ligin en iyi futbol oynayan takımı olduğunu savunan Adalı, "Karşınıza oyunuyla organizasyonuyla planlamasıyla kadrosuyla hocasıyla taraftarıyla ligin en iyi takımını kurarak çıkmış bulunuyoruz. Bütün Beşiktaşlılarda şampiyonluk duygusunu yeniden görüyorum. Sokakta yeniden Beşiktaş formalı çocuklarımızı, gençlerimizi görüyorum. Bunlar, Beşiktaş’ın güzel günler göreceğinin ilk işaretleridir" ifadelerini kullandı.

"TARİH BEŞİKTAŞ'I BİR KEZ DAHA HAKLI ÇIKARDI"

Adalı, göreve geldikten sonra Merkez Hakem Kurulu ile (MHK) mücadele ettiklerini belirterek şöyle devam etti:

"Hakem hataları sebebiyle karşınıza lider olarak çıkamadık. Bu süreçte camiamızdan Beşiktaş’ın hakkını yedirmeyin serzenişlerini çok duyduk. Belki zaman zaman bizler de eleştirildik. Ancak göreve geldiğimiz günden beri MHK’yi işaret eden bizdik. Ferhat Gündoğdu ismini defalarca zikrettik. Kendisi MHK Başkanı olduğu sürece, Türk futbolunun bir arpa boyu yol alamayacağını söyledik. Bugün geldiğimiz noktada MHK’daki çarpık yapılanmayla en büyük mücadeleyi veren, onları en üst perdeden eleştirip gerçekleri söyleyen kulüp Beşiktaş oldu. Tarih Beşiktaş’ı bir kez daha haklı çıkardı. Beşiktaş’a karşı organizasyon yapmanın, Beşiktaş’ın hakkını yemenin, Beşiktaş’ı durdurmaya çalışmanın da nihayet bir yaptırımı oldu.Biz ayrıcalık değil, adalet istiyoruz. Sahalarda çifte standart uygulanmamasını, iyi oynayanın, hak edenin kazanmasını istiyoruz. Oyuncularımıza, teknik ekibimize, kadromuza, oyunumuza güveniyoruz. Adaletli bir futbol ortamı sağlandığında şampiyon olacağımıza inanıyoruz.

Bugün Beşiktaş’ın finansal gerçekliğini sizlerin huzurunda değerlendireceğiz. Belki bazı rakamlarda, bazı borç kalemlerinde artış göreceksiniz. Fakat bu tablolara kesinlikle 'Beşiktaş’ın borcu artıyor, Beşiktaş yeni mali yüklerin altına giriyor' gibi bir gözle bakmamak lazım. Biz göreve geldiğimizde 140 milyon Euro değeri olan fakat hiçbir katma değeri olmayan, bu maliyetleri kasasına geri döndürme şansı bulunmayan bir Beşiktaş devraldık. Beşiktaş’a en ufak bir katkı sağlamayan ciddi bir oyuncu grubunu para kazanarak değil ne yazık ki üste para ödeyerek gönderdik. Kadroyu temizlemenin de bizim için büyük bir maliyeti oldu ve biz bu maliyetleri de göğüsledik. Yaptığımız bu hamleler sonrası, yeni ve kaliteli bir takım kurmak için haliyle bonservis harcamaları yaptık. Yaptığımız bu transfer operasyonları sonrası kadro değerimizi 140 milyon avrodan 273 milyon 500 bin avro seviyesine çıkardık.

"Biz, Beşiktaş’a geri dönüşü olmayacak bir harcama yapmadık. Güncel kadromuzdaki bütün oyuncular, Beşiktaş’a ciddi gelir getirebilecek seviyede ve kapasitede. Bu oyuncular, maliyetlerinin çok üzerinde getirisi olabilecek oyuncular. En önemlisi biz bu sezon çok iyi bir kadro, üst düzey bir futbol aklı, Avrupa’nın en önemli teknik adamlarından biriyle yola çıktık. Beşiktaş’ı yeniden şampiyonluklara ulaştırmak için gereken adımları attık, atmaya da devam ediyoruz. Dolayısıyla bugünkü bilançoların yalnızca borç artışı olarak değil doğru ve sağlıklı bir biçimde değerlendirilmesi gerekiyor. Beşiktaş, zamanı geldiğinde borcundan fazlasını kasasına koyabilecek kadro yapısına sahiptir. Bu kadro, mücadele ettiğimiz her kulvarda sportif başarı için son ana kadar mücadele verecektir. Sadece geçtiğimiz transfer döneminde yaptığımız transferlerle takımımızın kadro değerini 93 milyon avro arttırarak Avrupa’nın bu alanda önde gelen kulüplerinden biri olduk. Artık kadro yapımız istediğimiz seviyeye geldi. Bundan sonra sözleşmesinin tamamını ödeyerek, üzerine para verip 'yeter ki git' diyerek gönderecek oyuncumuz kalmadı. Kadro değerimizi kısa sürede daha yüksek seviyelere de çıkaracağız. Beşiktaş futbol takımını kendi gelirini üreten bir yapıya kavuşturacağız. Beşiktaş bundan sonra özendiğimiz, örnek gösterdiğimiz, Türkiye’de neden olmuyor dediğimiz bir vizyonla yönetilecek. Kadro yapısının sıkıntılı olduğu dönemde göreve gelmemize rağmen, Beşiktaşımıza 1,5 yılda 82 milyon avro bonservis geliri kazandırdık. Bizim dönemimizde gelen oyuncular, bu rakamların çok daha üzerinde gelir elde etmemizi sağlayacak. Bugün 'bonservis harcaması' şeklinde gördüğünüz bu kalemler, borç artışı değil değer artışıdır."

"BANKA BORÇLARINI 53 MİLYON DOLARA İNDİRDİK"

Siyah-beyazlı kulübün önemli bir mali zorluğu atlattığına dikkati çeken Adalı, "Sadece kadro yapılanması yapmakla kalmadık. Geçtiğimiz 1,5 yılda yaptığımız toplam ödeme 466 milyon avrodur. Biz bu 1,5 yıllık görev süremiz içerisinde evimizden kalkıp kulübe gittiğimiz her gün 1 milyon avro ödeme yapmışız. Her gün bir yerlere 1 milyon avro, yani 55 milyon lira ödeme yaptığınızı düşünün. Her gün bunu yaşadık ve çok şükür böyle bir yükün üstesinden geldik. Göreve geldiğimizde 128 milyon dolar tutarında olan banka borçlarımızı 1,5 yıl içerisinde 53 milyon dolara indirmeyi başardık. Borcumuzu anapara olarak bu seviyeye indirmemizin Beşiktaş’a çok önemli bir getirisi daha oldu. Geçtiğimiz sene 51 milyon avro seviyesinde faiz ödemesi yapmışken bu seneyi yalnızca 5 milyon avroluk bir faiz ödemesiyle kapatıyor olacağız. Bankalar Konsorsiyumu borcunu devraldığımızda ödediğimiz aylık faiz yaklaşık 5 milyon avro seviyesindeydi. Şimdi bu 1 aylık faiz, bütün yıl boyunca ödediğimiz toplam faize dönüştü" dedi.

Beşiktaş tarihinin en büyük borç ödemesini yaptıklarını ifade eden Adalı, "1,5 yılda Beşiktaş’a önemli gelir kalemler oluşturduk. Bu gelir kalemlerinin en önemlisi, Dikilitaş Projesidir. Beşiktaşımız, Dikilitaş projesinden bugünün değeri ile toplam 8,5 milyar lira gelir elde edecek. Bu 8,5 milyar liralkı gelirin 2,1 milyar liralık kısmını tahsil etmiş bulunuyoruz. Bu proje, Beşiktaşımıza en az 6,4 milyar lira daha kazandıracak. Bunu da kalan 53 milyon avroluk banka borcumuzun ödenmesinde kullanacağız. 5 yıl içinde banka borçlarımızı tamamen bitirmiş olacağız. Yani Beşiktaş, borçlarını ürettiği gelirlerle ödeyebileceği bir mali yapıya kavuşmuş durumda. Beşiktaşımıza yeni bir arsa kazandırarak, burada bir gayrımenkul projesi daha yapmayı planlıyoruz. Banka borcunun büyük kısmını ödemiş, faiz yükünden önemli ölçüde kurtulmuş bir Beşiktaş, ikinci gayrimenkul projesinden gelecek olan geliri tamamen kadrosu için, tesisleşmesi için geleceği için kullanabilecek. Hayata geçireceğimiz bu projeyle Beşiktaş’ın mali yapısı tamamen bağımsız hale gelecek. Artık gelirlerimizi borçlardan kurtulmak için değil Beşiktaş’ı daha da büyütmek için kullanabileceğiz" diye konuştu.

Fon soruşturmasında adı geçen şirketin Beşiktaş'ın formasında yer almasıyla ilgili de konuşan Adalı, "Futbol takımımızın forma sponsoru ile ilgili geçtiğimiz günlerde yaşanan olaylar hepinizin malumu. Bu konuda bizzat bana da çok sayıda telefon ve mesaj geliyor. Geçtiğimiz hafta içerisinde söz konusu şirket TMSF’ye devredildi. En kısa sürede onlarla görüşüp nasıl bir yol izleyeceğimize karar vereceğiz" dedi.

BEŞİKTAŞ'IN BORCU AÇIKLANDI

Beşiktaş Kulübü'nün borcu, 27 milyar 521 milyon 43 bin 733 lira olarak açıklandı.

Haliç Kongre Merkezi Haliç Blok Oditoryumu'ndaki genel kurulda konuşan denetim kurulu üyesi Özgür Şentürk, siyah-beyazlı kulübün üyelerini bilgilendirdi.

Şentürk, 31 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla Beşiktaş Kulübünün borcunun, 27 milyar 521 milyon 43 bin 733 lira olduğunu söyledi.