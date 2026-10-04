Serdal Adalı Beşiktaş taraftarını havalara uçuracak haberi verdi

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da yaptığı açıklamalarla siyah-beyazlı camiaya önemli mesajlar verdi. Transfer politikalarından mali projelere, sponsorluk çalışmalarından stadyum kapasitesine kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulunan Adalı'nın özellikle transfer sözleri dikkat çekerken Beşiktaş taraftarını havalara uçuracak haberi de açıkladı.

"BEŞİKTAŞ'I HAK ETTİĞİ NOKTAYA TAŞIYACAĞIZ"

Genel kurul üyelerine teşekkür ederek konuşmasına başlayan Serdal Adalı, Beşiktaş'ın yeni dönemde daha güçlü bir yapıya kavuşacağını söyledi.

Siyah-beyazlı kulübün geleceği için önemli adımlar attıklarını belirten Adalı, yönetim olarak kendilerine duyulan güveni boşa çıkarmayacaklarını ve Beşiktaş'ı yeniden zirve yarışının en güçlü takımlarından biri haline getireceklerini ifade etti.

DİKİLİTAŞ PROJESİ İÇİN NET MESAJ

Beşiktaş'ın mali yapısını güçlendirecek projelere değinen Adalı, Dikilitaş Projesi'nin kulüp tarihindeki en büyük gelir kaynaklarından biri olacağını söyledi.

Projeden elde edilecek gelirin bir bölümünün yeni gayrimenkul yatırımlarında kullanılacağını belirten Başkan Adalı, sponsorluk anlaşmaları ve artan maç günü gelirleriyle birlikte kulübün ekonomik anlamda daha güçlü bir yapıya ulaşacağını vurguladı.

SPONSORLUK GÖRÜŞMELERİ SÜRÜYOR

Basketbol takımına yönelik sponsorluk çalışmalarının sürdüğünü açıklayan Adalı, kulübün menfaatleri doğrultusunda titiz bir süreç yürüttüklerini söyledi.

Forma sırt sponsorluğu konusunda da çalışmaların devam ettiğini belirten Beşiktaş Başkanı, ilgili şirketin TMSF yönetimine geçmesinin ardından yeni görüşmeler yapılacağını ve sürecin kısa süre içerisinde netleşmesini beklediklerini ifade etti.

TRANSFER ELEŞTİRİLERİNE YANIT VERDİ

Transfer harcamalarına yönelik eleştirilere de cevap veren Adalı, kadroya katılan oyuncuların kulübün hedefleri doğrultusunda seçildiğini söyledi.

Yeni transferlerin kalite anlamında beklentileri karşılayacak seviyede olduğunu belirten siyah-beyazlı kulübün başkanı, ilerleyen dönemde ayrılan oyunculardan da önemli gelir elde edileceğini savundu.

"ÜSTÜNE PARA VERİP OYUNCU GÖNDERME DEVRİ BİTTİ"

Konuşmasının en dikkat çeken bölümlerinden biri ise transfer politikasıyla ilgili sözleri oldu.

Geçmiş yıllarda yapılan bazı transfer hamlelerinin kulüp üzerinde olumsuz etkiler bıraktığını ifade eden Adalı, artık farklı bir yönetim anlayışı benimsediklerini söyledi.

Beşiktaş'ta bundan sonra oyuncu gönderirken üzerine para ödenen dönemlerin sona erdiğini belirten Adalı, kulübün transfer süreçlerinde daha rasyonel bir model izleyeceğini dile getirdi.

EZELİ RAKİPLERE DİKKAT ÇEKEN GÖNDERME

Adalı'nın rakip kulüplere yönelik sözleri de salonda büyük ilgi gördü.

Beşiktaş Başkanı, ezeli rakiplerin bazı futbolculara ödediği ücretlerle kendi takımlarını kurduklarını ifade ederek, üç büyük kulübün oyuncu kontratları karşılaştırıldığında Beşiktaş yönetiminin başarılı bir mali politika izlediğinin görüleceğini söyledi.

Bu açıklamalar, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yüksek maliyetli transferlerine yönelik bir gönderme olarak yorumlandı.

TARAFTARA MÜJDE

Kulübün ticari gelirlerini artırmak için Kartal Yuvası mağazalarında kapsamlı iyileştirmeler yapılacağını belirten Adalı, satış rakamlarını yukarı taşımayı hedeflediklerini açıkladı.

Ayrıca stadyum kapasitesiyle ilgili de müjdeli haber veren Beşiktaş Başkanı, Tüpraş Stadyumu'nun tribün kapasitesinin kasım ayında 46 bine çıkarılmasının planlandığını duyurdu.