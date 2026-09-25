Serdal Adalı: Allah Galatasaray'a sabır versin!

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, şampiyonluk yarışıyla ilgili iddialı konuşurken "Allah Galatasaray'a sabır versin" dedi.

Adalı, Fanatik'ten Orhan Yıldırım'ın haberine göre şunları söyledi:

"Sezon başını sıkıntılı geçiririz diye düşünüyorduk. Dokuz yeni oyuncu ve yepyeni bir teknik heyet vardı çünkü. Fakat teknik heyet ve oyuncu grubu bizi yanılttı. Geldiğimiz noktada sonuçlardan memnunuz. Italiano, yaz kampını 16 oyuncuyla yaptı. Bunların çoğu da altyapıdan çocuklardı. Bu çocuklar altıda altıyla başladı. Vincenzo İtaliano ile böyle bir kampın ardından maç kaybetmelerini beklemiyorduk zaten.

Hakemler konusunda söylediklerimin arkasındayım. Bu iş alevlenirse önünü alamazlar. Benim korkum bu. Çünkü Türkiye’de insanların en büyük zevki futbol. Bu MHK, taraftarları sokağa dökmek için şartları zorluyor. Cumhurbaşkanımız da durumun farkındadır. Hem ben hem de birçok kulüp başkanı MHK’dan ve Başkanı Ferhat Gündoğdu’dan rahatsız. Gelinen nokta tam anlamıyla yüzsüzlük! Türkiye’deki takımların yüzde 80’inin şikayet ettiği bir yerde neden hâlâ oturur insan?"

"ALLAH GALATASARAY'A SABIR VERSİN"

“Bu sezon bizi zorlayan bir transfer olmadı. Zorlu transfer, parayı ne kadar verdiğine bağlı. Kulüp 5 istiyorsa verip, alırsın. Oyuncu 3 istiyorsa verip, alırsın. 5 isteyene 2.5 verirsen, tabii ki zorlanırsın. Biz bu sene çoğunu beklediğimizin altında bitirdik. Bu transferler, sadece bir ayda bitti. Mesela performans olarak Salih’in, bu şekilde olacağını zaten biliyordum. Dortmund’da olan birinin kötü olması çok zor. İlhan Fakılı ile ilk anlaşmamız, 1.5’tu. Sonra kulüp satıldı, gelen adamlar 3 dedi. 3’ten aşağı vermediklerini söylediler. Allah Galatasaray’a sabır versin, ödenen bonservisler nedeniyle.

Şartlar ne olursa olsun biz bu takımı şampiyonluk için kurduk. Bu sene başka yıldıza ihtiyacımız yok. Bizim sadece bir derdimiz var; şampiyon olmak. Sonuna kadar kovalayacağız. Beşiktaş’ta satılacak hiç kimse yok. Şampiyon olmadan gelen her teklife kapalı Beşiktaş. Kimse de bir yere gitmez. Orkun da Vlahovic de. Çünkü bu takımın içinde gerçek bir ruh var. Fenerbahçe derbisi sonrası soyunma odasına indim. Hoca havada, 30 futbolcu ‘Italiano’ diye bağırıyor. Hoca mutlu, oyuncular mutlu. Hepsinde de altyapıdan gelmiş bir oyuncu kadar aidiyet duygusu var.”