Selimiye Losta Spor'dan yeni sezon öncesi 2 transfer birden
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Selimiye Losta Spor, 2 transferi birden tamamladı.
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Süper Amatör 1. Lig B Grubu ekiplerinden Selimiye Losta Spor'da yeni sezon öncesi çalışmalar devam ediyor.
2 TRANSFER BİRDEN TAMAMLANDI
Teknik direktör Gökhan Gözcü'nün yönetiminde kadro planlamasını sürdüren yeşil-beyazlılar 2 transferi birden tamamladı.
ÖMERCAN KİRAZ VE OĞUZHAN KARAKOÇ İMZAYI ATTI
Selimiye Losta Spor, Ömercan Kiraz ve Oğuzhan Karakoç'u kadrosuna kattığını duyurdu. Sözleşmeyi imzalayan ikili, Selimiye Losta Spor formasıyla pozunu verdi.
CUMHUR KAYA: HEDEF ŞAMPİYONLUK
Transferlerin tamamlanmasının ardından açıklama yapan Selimiye Losta Spor Başkanı Cumhur Kaya bu sezon şampiyonluğu hedeflediklerini belirtti. Kaya hem teknik direktörleri Gökhan Gözcü hem de futbolcularına inandığını vurguladı.
İLK RAKİP ÇAMKÖY SPOR
Selimiye Losta Spor, 2026-2027 sezonundaki ilk maçında Çamköy Spor'u konuk edecek.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi