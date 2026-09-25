Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Selimiye Losta Spor'dan yeni sezon öncesi 2 transfer birden

Selimiye Losta Spor'dan yeni sezon öncesi 2 transfer birden

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Selimiye Losta Spor, 2 transferi birden tamamladı.

Bizi Keşfet’te takip edin. Google Haberler’de takip edin. Halk TV’yi favori kaynaklarınıza ekleyin.
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Selimiye Losta Spor'dan yeni sezon öncesi 2 transfer birden
Son Güncelleme:

Süper Amatör 1. Lig B Grubu ekiplerinden Selimiye Losta Spor'da yeni sezon öncesi çalışmalar devam ediyor.

2 TRANSFER BİRDEN TAMAMLANDI

Teknik direktör Gökhan Gözcü'nün yönetiminde kadro planlamasını sürdüren yeşil-beyazlılar 2 transferi birden tamamladı.

Selimiye Losta Spor'dan yeni sezon öncesi 2 transfer birden - Resim : 1

ÖMERCAN KİRAZ VE OĞUZHAN KARAKOÇ İMZAYI ATTI

Selimiye Losta Spor, Ömercan Kiraz ve Oğuzhan Karakoç'u kadrosuna kattığını duyurdu. Sözleşmeyi imzalayan ikili, Selimiye Losta Spor formasıyla pozunu verdi.

Selimiye Losta Spor'dan yeni sezon öncesi 2 transfer birden - Resim : 2

CUMHUR KAYA: HEDEF ŞAMPİYONLUK

Transferlerin tamamlanmasının ardından açıklama yapan Selimiye Losta Spor Başkanı Cumhur Kaya bu sezon şampiyonluğu hedeflediklerini belirtti. Kaya hem teknik direktörleri Gökhan Gözcü hem de futbolcularına inandığını vurguladı.

Selimiye Losta Spor'dan yeni sezon öncesi 2 transfer birden - Resim : 3

İLK RAKİP ÇAMKÖY SPOR

Selimiye Losta Spor, 2026-2027 sezonundaki ilk maçında Çamköy Spor'u konuk edecek.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Muğla Futbol
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro