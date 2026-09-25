Selimiye Losta Spor'dan yeni sezon öncesi 2 transfer birden

Süper Amatör 1. Lig B Grubu ekiplerinden Selimiye Losta Spor'da yeni sezon öncesi çalışmalar devam ediyor.

2 TRANSFER BİRDEN TAMAMLANDI

Teknik direktör Gökhan Gözcü'nün yönetiminde kadro planlamasını sürdüren yeşil-beyazlılar 2 transferi birden tamamladı.

ÖMERCAN KİRAZ VE OĞUZHAN KARAKOÇ İMZAYI ATTI

Selimiye Losta Spor, Ömercan Kiraz ve Oğuzhan Karakoç'u kadrosuna kattığını duyurdu. Sözleşmeyi imzalayan ikili, Selimiye Losta Spor formasıyla pozunu verdi.

CUMHUR KAYA: HEDEF ŞAMPİYONLUK

Transferlerin tamamlanmasının ardından açıklama yapan Selimiye Losta Spor Başkanı Cumhur Kaya bu sezon şampiyonluğu hedeflediklerini belirtti. Kaya hem teknik direktörleri Gökhan Gözcü hem de futbolcularına inandığını vurguladı.

İLK RAKİP ÇAMKÖY SPOR

Selimiye Losta Spor, 2026-2027 sezonundaki ilk maçında Çamköy Spor'u konuk edecek.