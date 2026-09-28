Selimiye Losta Spor transferde gaza bastı: İmzalar art arda geldi
Yeni sezon öncesi Selimiye Losta Spor gaza bastı. Muğla ekibi hem iç hem de dış transferde imzaları art arda açıkladı.
Muğla Süper Amatör 1. Lig B Grubu ekiplerinden Selimiye Losta Spor yeni sezon öncesi kadro planlamasını sürdürüyor. Bu sezon şampiyonluğu hedefleyen yeşil-beyazlılar hem iç hem de dış transferde hız kazandı.
YENİ SEZON ÖNCESİ 6 İSİM KADROYA KATILDI
Başkan Cumhur Kaya ve teknik direktör Gökhan Göncü'nün önderliğinde yeniden yapılanmaya giden Selimiye Losta Spor 6 ismi kadrosuna kattı.
Muğla ekibi Oğuzhan Karakoç, Buğrahan Yılmaz, Samet Kalaç, Görkem Aygün, Hasan İnci ve Ömercan Kiraz'ı transfer ettiğini duyurdu.
2 İSİMLE SÖZLEŞME UZATILDI
Selimiye Losta Spor iç transferde ise Kamil Ceylan ve İsmail Fırat Tamriş ile sözleşme uzattı. Yapılan törenle imzalar atıldı.
ÇAMKÖY SPOR'U KONUK EDECEKLER
Yeşil-beyazlılar, 2026-2027 sezonundaki ilk maçında Çamköy Spor'u konuk edecek.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi