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Halk TV Spor Selimiye Losta Spor transferde gaza bastı: İmzalar art arda geldi

Selimiye Losta Spor transferde gaza bastı: İmzalar art arda geldi

Yeni sezon öncesi Selimiye Losta Spor gaza bastı. Muğla ekibi hem iç hem de dış transferde imzaları art arda açıkladı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Selimiye Losta Spor transferde gaza bastı: İmzalar art arda geldi

Muğla Süper Amatör 1. Lig B Grubu ekiplerinden Selimiye Losta Spor yeni sezon öncesi kadro planlamasını sürdürüyor. Bu sezon şampiyonluğu hedefleyen yeşil-beyazlılar hem iç hem de dış transferde hız kazandı.

YENİ SEZON ÖNCESİ 6 İSİM KADROYA KATILDI

Başkan Cumhur Kaya ve teknik direktör Gökhan Göncü'nün önderliğinde yeniden yapılanmaya giden Selimiye Losta Spor 6 ismi kadrosuna kattı.

Muğla ekibi Oğuzhan Karakoç, Buğrahan Yılmaz, Samet Kalaç, Görkem Aygün, Hasan İnci ve Ömercan Kiraz'ı transfer ettiğini duyurdu.

2 İSİMLE SÖZLEŞME UZATILDI

Selimiye Losta Spor iç transferde ise Kamil Ceylan ve İsmail Fırat Tamriş ile sözleşme uzattı. Yapılan törenle imzalar atıldı.

ÇAMKÖY SPOR'U KONUK EDECEKLER

Yeşil-beyazlılar, 2026-2027 sezonundaki ilk maçında Çamköy Spor'u konuk edecek.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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