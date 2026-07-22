Selçuk İnan muradına erdi: 3 yıllık sözleşme imzalandı

Kocaelispor, yeni sezona hazırlanırken, teknik direktör Selçuk İnan sonunda muradına erdi.

Selçuk İnan, geçen sezon takımda kiralık olarak forma giyen Angolalı orta saha Show'un kalmasını çok istiyordu.

Yeşil siyahlı takımın hocasının İstediği oldu ve 3 yıllık sözleşme imzalandı.

KOCAELİSPOR RESMEN AÇIKLADI

Yeşil siyahlı kulüp Show'la sözleşme imzalandığını resmen açıkladı.



Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şov kaldığı yerden devam ediyor. Kocaelispor'umuza tekrar hoş geldin Show. Futbolcu Manuel Luis Da Silva Cafumana ile kulübümüz arasında 3 yıllık anlaşma imzalanmıştır. Oyuncumuza kutsal armamız altında başarılar diliyoruz."

Bonservisi İsrail ekibi Maccabi Haifa'da bulunan ve geçen sezon Kocaelispor'da kiralık forma giyen Show, yeşil siyahlı kulüpte 32 maça çıktı. 27 yaşındaki Angolalı futbolcu orta sahada görev yapıyor.