Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Selçuk İnan muradına erdi: 3 yıllık sözleşme imzalandı

Selçuk İnan muradına erdi: 3 yıllık sözleşme imzalandı

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, muradına erdi. 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Selçuk İnan muradına erdi: 3 yıllık sözleşme imzalandı

Kocaelispor, yeni sezona hazırlanırken, teknik direktör Selçuk İnan sonunda muradına erdi.

Fenerbahçe'nin "Wonderkid"ini Kocaelispor kaptıFenerbahçe'nin "Wonderkid"ini Kocaelispor kaptı

Selçuk İnan, geçen sezon takımda kiralık olarak forma giyen Angolalı orta saha Show'un kalmasını çok istiyordu.
Yeşil siyahlı takımın hocasının İstediği oldu ve 3 yıllık sözleşme imzalandı.

KOCAELİSPOR RESMEN AÇIKLADI

Yeşil siyahlı kulüp Show'la sözleşme imzalandığını resmen açıkladı.

Selçuk İnan muradına erdi: 3 yıllık sözleşme imzalandı - Resim : 2
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Şov kaldığı yerden devam ediyor. Kocaelispor'umuza tekrar hoş geldin Show. Futbolcu Manuel Luis Da Silva Cafumana ile kulübümüz arasında 3 yıllık anlaşma imzalanmıştır. Oyuncumuza kutsal armamız altında başarılar diliyoruz."
Bonservisi İsrail ekibi Maccabi Haifa'da bulunan ve geçen sezon Kocaelispor'da kiralık forma giyen Show, yeşil siyahlı kulüpte 32 maça çıktı. 27 yaşındaki Angolalı futbolcu orta sahada görev yapıyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Kocaelispor Transfer Selçuk İnan
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro