Fenerbahçe'nin "Wonderkid"ini Kocaelispor kaptı

Yeni sezona hazırlanan Kocaelispor, çarpıcı bir transfer hamlesinde bulundu. Fenerbahçe'nin altyapısında yetişen "Wonderkid" olarak tanımlanan genç yeteneği kaptı.

Yeşil siyahlı takım yeni sezona hazırlanırken, 19 yaşındaki sol kanat oyuncusu Haydar Karatay'ı transfer etti. Özgür Kocaeli'deki habere göre oyuncuyla her konuda el sıkışan yeşil-siyahlı ekip, resmi imzaları yakın bir zamanda attırmaya hazırlanıyor.

FENERBAHÇE'DE "WONDERKID" OLARAK TANINIYORDU

Haydar Karataş, 16 yaşında Fenerbahçe'nin U19 takımında oynamaya başladı. Bir sezon sonra 17 yaşındayken sarı lacivertli takımın U19 takımında 29 maçta 11 gol atmayı başardı.

2025-2026 sezonunda Fenerbahçe'nin A takımı kadrosunda da yer aldı.



Geçen sezon Sakaryaspor'da da forma giyen Haydar Karataş, yeterince forma şansı bulamadı.

Sakaryaspor, küme düşünce de ayrıldı.

Haydar Karataş'ın yeni sezonda Kocaelispor A takımında yer alacağı belirtildi.

Kocaelispor'un geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Show'u da kadrosunda tutmayı başardı. Yeşil-siyahlı yönetimin hem oyuncuyla hem de kulübü Maccabi Haifa ile her konuda tam anlaşmaya vardığı belirtildi.