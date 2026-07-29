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Şampiyonlar Ligi'nde gol yağmuru: Tur atlayan 6 takım belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu rövanşında 6 maçta gol yağdı. Tur atlayan 6 takım belli oldu.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Şampiyonlar Ligi'nde gol yağmuru: Tur atlayan 6 takım belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci eleme turu rövanşında oynanan 6 maçta gol yağdı.
Yapılan maçların ardından Azerbaycan'dan Sabah, İsveç'ten Mjallby, Avusturya'dan Sturm Graz, Slovenya'dan Celje, Hırvatistan'dan Dinamo Zagreb, Ermenistan'dan Ararat-Armenia adlarını üçüncü eleme turuna yazdırdı.

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Bu turda mücadele eden Fenerbahçe, 1-0 kazandığı maçın rövanşında bugün deplasmanda karşılaşacağı Polonya temsilcisi Gornik Zabrze'yi elemesi durumunda üçüncü eleme turunda Sturm Graz ile karşılaşacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE SONUÇLAR

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:
KuPS Kuopio (Finlandiya)-Sabah (Azerbaycan): 0-2 (0-1)
L. Red Imps (Cebelitarık)-Mjallby (İsveç): 0-0 (0-3)
Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Thun (İsviçre): 3-2 (Uzatmada) (1-1)
Celje (Slovenya)-Egnatia (Arnavutluk): 2-2 (Penaltılarda 4-1) (3-3)
Hearts (İskoçya)-Sturm Graz (Avusturya): 0-2 (0-4)
Shamrock Rovers (İrlanda)-Ararat-Armenia (Ermenistan): 2-1 (0-2) (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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