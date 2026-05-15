Şampiyon Galatasaray kutlamalar için yola çıktı

Süper Lig 2025-2026 sezonunda şampiyonluğa ulaşan Galatasaray Futbol Takımı, kutlamalar için üstü açık otobüsle RAMS Park'a hareket etti.

TARAFTARLARI SELAMLAYIP YOLA ÇIKTILAR

Galatasaray Lisesi'nin girişinde taraftarı selamlayan sarı-kırmızılı oyuncular, sonrasında okulun önündeki otobüsle stada doğru hareket etti. Galatasaraylı taraftarlar, oyuncuların bulunduğu otobüsün etrafını sardı ve takımları lehine tezahüratlar yaptı.

GÜZERGAH

Sarı-kırmızılı oyuncuların otobüsü, lisenin önünden kalktıktan sonra Meşrutiyet Caddesi, Tepebaşı Işıklar, Tarlabaşı Bulvarı, Taksim Tüneli, Cumhuriyet Caddesi, Halaskargazi Caddesi, Mecidiyeköy Meydanı, Esentepe Büyükdere Caddesi, Büyükdere Caddesi Gültepe Kavşağı, 4. Levent ve TEM Kuzey Yan Yol'dan geçerek RAMS Park'a ulaşacak.