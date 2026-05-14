15 Yaşındaki çocuk akranları tarafından bıçaklanarak öldürüldü: Korkunç anların görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul Büyükçekmece, Muratçeşme Mahallesi Şehit Sadık Bezer Parkı'nda 10 Mayıs'ta meydana gelen kan donduran olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olayın yaşandığı gün iddiaya göre, 15 yaşındaki Abdülbaki Demirel ile arkadaşı Savaş I., parkta oynadıkları sırada yanlarına iki çocuk gitti. İki çocuk grubu arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.

BIÇAKLAYAN DA BIÇAKLANAN DA ÇOCUK

Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönerken, karşı taraf Abdülbaki ile arkadaşı Savaş'a yanlarındaki bıçaklarla saldırdı.

Bıçaklı saldırıda yaralanan çocuklardan biri çevrede bulunan siteye giderek yardım istedi, diğer yaralı kişi ise parkın etrafındaki bir markete sığındı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda ağır yaralandıkları belirlenen Abdülbaki Demirel ve Savaş I. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ÇOCUKLARDAN BİRİ KURTARILAMADI

Abdülbaki Demirel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, kaçan şüphelilerin kimlik bilgilerini kısa sürede tespit etti.

Yaşı 18'den küçük olduğu öğrenilen 2 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

KAN DONDURAN ANLAR KAMERADA

Yaşanan dehşet anları ise çevredeki güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, çıkan arbedede Abdulbaki Demirel'in bıçaklandığı anlar yer aldı. (DHA)