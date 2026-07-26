Yaz transfer döneminde kadrosuna 6 transfer yapan Beşiktaş, Mohamed Salah’ı da transfer etmek için tüm imkanlarını seferber etti.

Beşiktaş, Liverpool’dan ayrılan ve serbest oyuncu statüsünde bulunan Mısırlı yıldız için teklifini sundu.

DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Beşiktaş’ın Mohamed Salah’a yaptığı teklifin detayları ortaya çıktı.

beIN Sports’ta yer alan habere göre; Beşiktaş, Salah’a yıllık 15 milyon euro garanti ücret ve 4 milyon euro performans bonusu sundu.

Kontratta imaj hakları ile ilgili özel maddelerin de bulunduğu ifade edilirken 33 yaşındaki yıldızın sezonluk toplam maliyetinin bonuslar ile birlikte 19-20 milyon euro seviyelerine çıkacağı yazıldı.

2 yıllık toplam maliyet ise 40 milyon euro seviyelerine ulaşacak.

Beşiktaş’ın teklifini yapması sonrası son kararın Mohamed Salah ve menajeri Ramy Abbas’ta olduğu belirtildi.

SALAH’IN SEZON KARNESİ

Geçen sezon Liverpool formasıyla 41 maça çıkan Mohamed Salah, 12 gol atarken 10 da asist yaptı.