İsmail Kartal sıkıntı yaşadı: Aziz Yıldırım talimat verdi

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe’de kadro planlaması sürüyor.

Sarı - lacivertli takımdaki fazla futbolcu sayısı teknik heyetin çalışmalarını olumsuz yönde etkiliyor.

İSMAİL KARTAL SIKINTI YAŞADI

Fenerbahçe’de kadroda düşünülmeyen futbolcular ile henüz yolların ayrılmaması teknik direktör İsmail Kartal’a sıkıntı yaşattı.

Yeni sezonda kadroda düşünmediği futbolcular ile mecburen çalışan İsmail Kartal, antrenmanları gruplar halinde yaptırmak zorunda kaldı.

BAZI FUTBOLCULAR KULÜP BULAMADI

Fenerbahçe yönetiminin futbolcuların menajerleri ile ayrılık konusunda görüşme yaptığı ancak bazı oyunculara kulüp bulunmasında zorluk yaşandığı aktarıldı.

Kadronun Şampiyonlar Ligi ön eleme maçları öncesinde sadeleştirilmesinin planlandığı ifade edildi.

AZİZ YILDIRIM TALİMAT VERDİ

Aziz Yıldırım’ın talimatı ile Fenerbahçe yönetimi, teknik heyetin daha rahat çalışması ve yüksek maaş yükünü azaltmak amacıyla ayrılık süreçlerini en kısa sürede bitirmeyi hedeflediği belirtildi.