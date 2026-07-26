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Galatasaray Fenerbahçe’nin eski yıldızını transfer edecek

Galatasaray, Fenerbahçe’nin eski futbolcusunu transfer etmek için harekete geçti ve temaslara başladı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Galatasaray Fenerbahçe’nin eski yıldızını transfer edecek

Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı’ya alternatif isteyen Galatasaray, Fenerbahçe’nin eski futbolcusunu gündemine aldı.

Galatasaray altyapısından yetişen ve daha sonra ezeli rakibi Fenerbahçe’ye transfer olan Yusuf Akçiçek, geçtiğimiz yıl 22 milyon euro karşılığında Suudi Arabistan ekibi Al Hilal’e transfer olmuştu.

Galatasaray Fenerbahçe’nin eski yıldızını transfer edecek - Resim : 1

GALATASARAY İSTİYOR

Sabah'ta yer alan habere göre; Al Hilal’de forma şansı bulmakta zorlanan 20 yaşındaki genç futbolcu için Galatasaray devreye girdi.

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TEMASLAR BAŞLADI

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk’un da onay verdiği Yusuf Akçiçek için kulübü Al Hilal ile temaslar başladı.

Akçiçek’i kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen Galatasaray’a Al Hilal de sıcak yaklaştı.

TÜRKİYE’YE DÖNMEK İSTİYOR

Geride bıraktığımız sezon sadece 12 maçta 616 dakika süre alan Yusuf Akçiçek de Türkiye’ye geri dönmek istiyor.

Yusuf Akçiçek’in sözleşmesinde zorunlu satın alma opsiyonu bulunmayacağı ve Yusuf’un sergileyeceği performansa göre durumunun değerlendirileceği aktarıldı.

14 MİLYON EURO DEĞERİ VAR

Yusuf Akçiçek’in güncel piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösteriliyor.
Genç savunma oyuncusunun Al Hilal ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Galatasaray Fenerbahçe Transfer
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