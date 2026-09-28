Sağlık kontrolünden geçemedi Fenerbahçe fırsatı kaçırmadı: Transferde sürpriz karar

Fenerbahçe Spor Kulübü'nde Olağan Mali Genel Kurul tamamlandı. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda Aziz Yıldırım'dan transfer açıklaması geldi.

Ara transfer dönemini işaret eden Aziz Yıldırım, "Ocak ayında gereken operasyonu yapacağız" ifadelerini kullandı.

GOLCÜ TRANSFERİNDE HEDEF FOLARIN BALOGUN

Fotomaç'ta yer alan habere göre; sarı-lacivertliler hücum hattına bir takviye daha yapacak. Yönetim bu doğrultuda Monaco'nun ABD'li santraforu Folarin Balogun'un peşine düştü.

ABD'li golcünün takımdan ayrılmak istediği belirtilirken Monaco'nun da mali denge nedeniyle transfere sıcak baktığı öğrenildi.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇEMEMİŞTİ

Yaz transfer döneminde Everton ile anlaşma sağlanırken Folarin Balogun'un sağlık kontrolünden geçememesi nedeniyle transfer iptal olmuştu.

Sarı-lacivertliler bu sebeple transfer öncesinde İstanbul'da detaylı bir sağlık kontrolü gerçekleştirecek.

14 DAKİKA FORMA GİYDİ

Bu sezon Monaco formasıyla sadece bir maçta forma giyebilen Folarin Balogun sadece 14 dakika sahada kaldı.