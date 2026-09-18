Sadettin Saran'ın yeni hedefi belli oldu: Süper Lig için dev hazırlık
Süper Lig'in yayın hakları için gerçekleştirilecek ihale öncesi çalışmalar sürüyor. Fenerbahçe eski başkanı Sadettin Saran2ın sahibi olduğu Saran Grubu ihaleye yoğun ilgi gösteriyor.
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Süper Lig'de mevcut yayıncı kuruluş anlaşması sezon sonunda bitecek. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Kulüpler Birliği, 2026-2027 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere yeni yayıncı kuruluş için ihaleye çıkacak.
YAYINCI KURULUŞ İHALESİ 13 OCAK'TA
TFF'den yapılan açıklamaya göre; federasyon ve kulüp yetkilileri bir ihale kurulu oluşturarak 15 günde bir toplanacak. Merakla beklenen ihale ise 13 Ocak 2027 Çarşamba günü gerçekleştirilecek.
SADETTİN SARAN İHALEYE GİRECEK
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Fenerbahçe eski başkanı Sadettin Saran'ın sahibi olduğu Saran Grup da ihalede yer alacak. Saran'ın ihale için sıkı bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.
Saran Grubu'nun yanı sıra mevcut yayıncı kuruluş, TRT, Turkcell ve Türk Telekom'da yayın ihalesine yoğun ilgi gösteriyor.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi