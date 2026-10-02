Reis istedi yönetim yeniden harekete geçti

Trabzonspor’da ara transfer dönemi öncesinde çalışmalar hız kazanırken, bordo-mavililerin daha önce gündemine aldığı bir isim yeniden transfer listesine girdi.

Trabzonspor, yaz döneminde transferi gerçekleşmeyen Taras Mykhavko için yeniden girişim yapmaya hazırlanırken Thomas Reis’in genç savunmacı için olumlu görüş bildirdiği öğrenildi.

Karadeniz ekibinin, Dinamo Kiev forması giyen Taras Mykhavko için tekrar harekete geçeceği öne sürüldü.

REİS’TEN OLUMLU RAPOR

Trabzonspor’un scout ekibinin bir süredir takip ettiği 21 yaşındaki stoper için teknik direktör Thomas Reis’in de olumlu görüş verdiği belirtildi.

Alman teknik adamın onayının ardından oyuncunun transferiyle ilgili dosyanın yeniden gündeme alındığı ifade edildi.

YAZ DÖNEMİNDE TRANSFER GERÇEKLEŞMEMİŞTİ

Bordo-mavili ekip, yaz transfer döneminde Ukraynalı futbolcuyu kadrosuna katmak için Dinamo Kiev ile temas kurmuştu.

Mykhavko’nun Trabzonspor’a sıcak baktığı belirtilmesine rağmen Ukrayna temsilcisi genç oyuncuyu bırakmak istememiş ve görüşmelerden sonuç çıkmamıştı.

Trabzonspor yönetiminin ara transfer döneminde bu kez daha somut bir teklif hazırlayarak Dinamo Kiev’in kapısını çalması bekleniyor.

DİNAMO KİEV 10 MİLYON EURO İSTİYOR

Transferdeki en önemli konu ise bonservis bedeli olarak öne çıkıyor.

Dinamo Kiev’in Mykhavko için 10 milyon euro seviyesinde bir bonservis talep ettiği aktarılırken, Trabzonspor’un hedefinin ise bu rakamı aşağı çekmek olduğu kaydedildi.

Bordo-mavililerin genç stoper için yaklaşık 7 milyon euroluk bir maliyet üzerinden anlaşma zemini arayacağı ifade edildi.

21 YAŞINDA, 114 MAÇTA FORMA GİYDİ

Kariyerinde Dinamo Kiev altyapısından yetişen Mykhavko, genç yaşına rağmen önemli bir maç tecrübesine sahip.

21 yaşındaki savunmacı bugüne kadar 114 resmi karşılaşmada görev alırken 7 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

Trabzonspor’un, savunma rotasyonunu güçlendirmek amacıyla Mykhavko transferindeki gelişmeleri ara transfer dönemine kadar yakından takip edeceği belirtiliyor.