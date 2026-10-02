Hacıosmanoğlu'nun Ferhat Gündoğdu ile ilgili sözleri ortaya çıktı: Recep Çınar açıkladı

Hakemler soruşturmasında gözaltına alınan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile ilgili TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun sözleri ortaya çıktı.

Gazeteci Recep Çınar, Konyaspor'un defalarca kez hakkının yendiğini ileri sürerek, "Ve defalarca sormuşum; Türk futbolunun hakemlik sistemi gerçekten adaletli mi? Bugün aynı soruyu bir kez daha soruyorum… Haksız mıymışım?" ifadelerini kullandı.

Recep Çınar'ın Konya Yenigün'deki yazısından öne çıkan bölümler şöyle:

Türk futbolunun en büyük problemi sadece kötü hakem değil… Güven problemi!

Futbolcu hakeme güvenmiyor… Teknik adam güvenmiyor… Başkan güvenmiyor… Taraftar güvenmiyor… Kazanan konuşuyor… Kaybeden konuşuyor… Hatta hakem kararları öyle bir noktaya geldi ki, zaman zaman kazanan takımın yöneticisi bile çıkıp hakemden şikayet edebiliyor! Böyle bir futbol düzeni olabilir mi?

"HACIOSMANOĞLU'NA SORUYORUM"

Buradan İbrahim Hacıosmanoğlu’na da birkaç sözüm var…

Ferhat Gündoğdu sizin MHK Başkanınızdı… Bu hakemlik sistemi sizin federasyonunuz döneminde yönetildi.

Kulüpler bağırırken ne yaptınız? Başkanlar isyan ederken ne yaptınız? Hakemlerden şikayet edilirken ne yaptınız? Konyaspor’un canı yanarken ne yaptınız?

Hep söyledim… Bir futbol federasyonunun görevi kendisini eleştiren kulüplerle kavga etmek değil, bütün kulüplere eşit mesafede durmaktır…

Konya da İstanbul kadar bu ülkenin şehridir… Konyaspor da Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor kadar bu ligin takımıdır…

Bir puanın İstanbul’daki değeri neyse, Konya’daki değeri de odur! Adalet dediğin şey zaten budur… Büyüğe başka… Küçüğe başka… Güçlüye başka…

Sesi az çıkana başka hukuk olmaz! “Ferhat Gündoğdu bu işi en iyi yaptığına inandığım, kendisinin iyi bir eğitimci ve dürüst bir insan olduğu için, ben başkan olduğum sürece görevde kalacak” diye açıklamada bulunmuştunuz… TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’na soruyorum: Ferhat Gündoğdu için yukarıda kurduğun güzellemeleri ya da cümleleri bugün de kurabilecek misin? Efendim… Duyamadım!