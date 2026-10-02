Atilla Türker açıkladı: Hacıosmanoğlu kurtulamaz! MHK Başkanı ve Yasin Kol bitti

MHK (Merkez Hakem Kurulu) Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan ve giderek genişleyen hakem soruşturmasında ortaya çıkan ifadeler ve yazışmalar skandalın boyutlarını gözler önüne serdi.

Gazeteci Atilla Türker, gelişmeleri değerlendirirken, bundan sonra olacakları da açıkladı.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun bu işten kurtulamayacağını ve koltuğunda oturamayacağını belirten Türker, "MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile Yasin Kol bitti. Gündoğdu görevde kalamaz, Yasin Kol da bir daha maç yönetemez" dedi.

"YASİN KOL'UN MAÇ YÖNETME İHTİMALİ SIFIR!"

Türker, şu ifadeleri kullandı:

"MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'yla, Yasin Kol arasındaki yazışmaları görünce insanın küçük dilini yutmaması mümkün değil. Utanç verici bir durum bu. İnanabiliyor musunuz? Trabzonlu olan, İbrahim Hacıosmanoğlu'nun en yakındaki isimlerden biri olan Yasin Kol, hangi maça hangi hakemin atanacağını Ferhat Gündoğdu'ya söylüyor. Yazıklar olsun. Artık maç yönetme ihtimali sıfır. Ferhat Gündoğdu'nun Türk hakemliğine dönmesi sıfır. Gerek Ferhat Gündoğdu, gerekse Yasin Kol bu saatten sonra Türk hakemliğinin yanından bile geçemez."

"HACIOSMANOĞLU DAHA NEYİ BEKLİYOR?"

"Hacıosmanoğlu piyangodan çıkarak Futbol Federasyonu Başkanı oldu. Aslında kimse kusura bakmasın, başta Hacıosmanoğlu kusura bakmasın. Kendisinin federasyon başkanı olması Türk futbolunun ne durumda olduğunu gösteriyor. Saygıda kusur etmek istemem ama her konuda yetersiz olan, vukuatlarıyla ön plana çıkan böyle bir kişinin Futbol Federasyonu Başkanı olması pek çok kesim adına utanç verici, üzüntü verici bir durumdur.

Bu saatten sonra görevine devam edemez. Bahis sürecini eline, yüzüne, gözüne bulaştıran... Keza bu son hakem skandallarına da sessiz kalan Hacıosmanoğlu istifa etmek için acaba daha neyi bekliyor? Futbol camiasında taş üstünde taş kalmadı ama Hacıosmanoğlu'ndan hâlâ tık yok. Aslında yapacağı tek bir iş var: İstifa etmek. Hatta sadece Hacıosmanoğlu'nun istifası yetmez; federasyonun tüm kurulları bile soruşturmaların sağlıklı yürütülmesi için gerekeni yapıp görevlerini bırakmalıdır.

Emniyete ve de savcılığa ifade vermeye giden pek çok hakemle görüştüm. Tamamına yakınının Ferhat Gündoğdu aleyhine inanılmaz suçlayıcı demeçler verdiğini öğrendim. Açık söyleyeyim, Ferhat Gündoğdu'nun işi çok zor. Atamaları bile Yasin Kol yapıyor. Yani Türk hakemliği resmen duvara tosladı diyebiliriz. Burada tabii şu da var: Acaba Yasin Kol kendi hür iradesi doğrultusunda mı Ferhat Gündoğdu'yla mesajlaşarak hakem atamalarını gerçekleştirdi? Ya da yoksa Yasin Kol belli yerlerden direktif alarak mı bu hakem atamalarının işine girdi? Yasin Kol'u yönlendiren birileri olabilir mi federasyonun üst yönetiminde? Durduk yere yapamaz ki, Ferhat Güdoğdu buna izin verir mi? Yasin Kol acaba aracılık mı yaparak bu fütursuz işlere girdi? Tabii. Kesin şey yönlendiriyor ya. Federasyonun tepesindeki isimler bu hakem atamalarında ne derece müdahil oldu? Daha da ileri gideyim ben; acaba federasyon üst yönetimi Disiplin Kurulu ve de Tahkim Kurulu'na belli cezalar konusunda baskı uyguladı mı? Yarınlarda bu doğrultuda da soruşturmalar başlarsa hiç şaşırmam. Bildiğim şeyler olduğu için söylüyorum."

"LİG SONUÇLARINI ETKİLEMEZ"

"Tabii bu lig sonuçlarını etkilemez. Fakat kafalarda doğal olarak herkesin bir soru işareti oluşacaktır. Bu ısmarlama hakemlerle ne gibi sonuçların ortaya çıktığı, ne gibi bahis olaylarına neden olunduğu tartışmaya açıktır. Çünkü olayın içinde aktif hakem hakem atamalarını belirliyorsa, bahis olaylarında da pek çok vukuat yaşanmış olabilir."