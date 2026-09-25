Premier Lig'den Orkun Kökçü'ye talip çıktı: Beşiktaş kararını verdi

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Beşiktaş’ta forma giyen ve kaptanlık yapan milli futbolcu Orkun Kökçü, siyah-beyazlı formayla sergilediği performans ile dev kulüplerin radarına girdi.

Orkun Kökçü ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

PREMIER LİG’DEN DEV TALİP

Fanatik’te yer alan habere göre; İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool, Andoni Iraola yönetiminde orta sahaya lider nitelikli bir takviye yapmak istiyor ve hedefine 25 yaşındaki futbolcuyu aldı.

Liverpool’un scout ekiplerin tarafından yakından izlenen Orkun Kökçü’nün transfer listesinin ilk sıralarında olduğu aktarıldı.

İngiliz devinin ocak ayı devre arası transfer döneminde Beşiktaş yönetiminin kapısını çalabileceği belirtildi.

Ayrıca haberin devamında iki Premier Lig ekibinin daha milli futbolcuyu izlediği yazıldı.

BEŞİKTAŞ KARARINI VERDİ

Beşiktaş yönetiminin ise tutumunun net olduğu ve 25 yaşındaki yıldız futbolcuyu ara transfer döneminde takımdan göndermeye kesinlikle sıcak bakmadığı ifade edildi.

53 RESMİ MAÇTA 28 GOL KATKISI

Beşiktaş formasıyla toplamda 53 resmi maça çıkan Orkun Kökçü, 14 gol atıp 14 de asist yaparak 28 gole doğrudan katkı verdi ve etkili bir performans sergiledi.