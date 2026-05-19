Premier Lig'de Arsenal 22 sene sonra şampiyon
Premier Lig'de Manchester City deplasmanda Bournemouth'la 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla Arsenal ligin bitmesine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Bournemouth ile Manchester City karşı karşıya geldi.
MANCHESTER CITY BERABERLİĞİ UZATMALARDA YAKALADI
Vitality Stadyumu'nda oynanan mücadelede taraflar sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. Ev sahibi ekip, 38. dakikada Kroupi'nin attığı golle öne geçti. Manchester City'nin cevabı 90+4'te Erling Haaland'la geldi.
PUAN DURUMU
78 puana ulaşan Manchester City 2. sırada yer alırken 56 puandaki Bournemouth ise 6. sırada kaldı.
ŞAMPİYON ARSENAL
Ligin bitmesine bir hafta kala Manchester City'yle lider Arsenal arasındaki puan farkı 4 puan oldu. Bu sonuçla birlikte Arsenal, Premier Lig'de şampiyonluğunu ilan etti. Londra ekibi, 22 sene sonra şampiyonluğa ulaştı.
