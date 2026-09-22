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CEV U18 Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası sona erdi. Plajda hayal kırıklığı yaşadık.

Türkiye Voleybol Federasyonu ve İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilen CEV U18 Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası'nda final gününde mücadele devam eden millilerimizden Freddie Jude Foks - Polat Kemal Eser ikilisi, Polonya’dan Igor Gliszczynski - Alan Robak ikilisine 2-0 (21-18, 21-16) mağlup oldu.

Şampiyonada millilerimizden Ceylan Özbek - Ada Çömçömoğlu 10., İrem Yener - Ela Köse 25., Alisa Solak - Beste Göğüş 29., Freddie Jude Foks - Polat Kemal Eser 21., İsmail Hakkı Kılınç - Melih Görkem Mangırcı ve İsmail Seylığlı - Kaan Bilgili ise 29. sırada yer aldı.

AVUSTURYA VE HOLLANDA ŞAMPİYON

Oynanan final karşılaşmalarının ardından erkeklerde şampiyonluğa Avusturya’dan Paul Hohenauer - Martin Poinstingl ikilisi ulaştı. Fransa’dan Adrien Bezu - Quentin Hypolyte ikilisi ikinci, Almanya’dan Ben Bockfeld - Hendrik Faber ikilisi ise üçüncü oldu.



Kadınlarda ise şampiyon Hollanda’dan Jara Both - Matilda De Groot ikilisi olurken, Ukrayna’dan Mariia Shkurat - Marharyta Vapniar ikilisi ikinci, Almanya’dan Sandra Otte - Anna-Chiara Reformat ikilisi üçüncü sırada yer aldı.