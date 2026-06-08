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Halk TV Spor Osimhen gitmek istiyor! Galatasaray alternatifini buldu

Osimhen gitmek istiyor! Galatasaray alternatifini buldu

İtalyan basınından çarpıcı bir iddia geldi. Buna göre Osimhen Galatasaray'dan ayrılmak istiyor. Sarı kırmızılılar alternatifini de buldu.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Osimhen gitmek istiyor! Galatasaray alternatifini buldu

Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen'in ayrılmak istediği iddia edildi.

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İtalyan basınından La Gazetta della Sport'taki habere göre Nijeryalı futbolcu başta İspanya'nın Atletico Madrid takımı olmak üzere bazı Avrupa kulüpleriyle kendisini almaları için görüşme yapıyor. Bu kulüplerin arasında İngiltere'den Chelsea'nin de olduğu ileri sürüldü.

ALTERNATİFİ İTALYA'DA

Galatasaray'ın Osimhen'in ayrılık ihtimaline karşılık İtalya'nın Juventus takımında oynayan Dusan Vlahovic'le ilgilendiği de haberde yer aldı.

Osimhen gitmek istiyor! Galatasaray alternatifini buldu - Resim : 2
Sözleşmesi haziran sonunda bitecek olan Sırp futbolcuya yapılacak teklifin detayları da haberde belirtildi.
İddiaya göre Galatasaray, Vlahovic'e sezonluk 10 milyon euronun yanı sıra 5 milyon euro da imza parası teklif edecek. Futbolcuya attığı gol sayısına göre ve şampiyonluk halinde ayrıca bonus verilecek.
26 yaşındaki oyuncu 5 sezondur Juventus forması giyiyor.
Kariyerinde kulüp takımlarında 303 maçta 121 gol attı. Sırbistan Milli Takımı formasıyla ise 41 maçta 16 golü bulunuylor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Galatasaray Victor Osimhen Transfer
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