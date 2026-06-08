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Osimhen apar topar İstanbul'a çağırdı

Galatasaray'ın Nijeryalı forveti Victor Osimhen, eski takım arkadaşı Ademola Lookman'ı İstanbul'a davet etti. Atletico Madrid'de başarılı bir sezon geçiren Lookman için sarı-kırmızılılar harekete geçti.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Osimhen apar topar İstanbul'a çağırdı

Galatasaray, yeni sezon kadrosunu güçlendirmek için hareketli bir transfer sürecine girdi. Sarı-kırmızılıların gündemindeki isim ise tanıdık bir yüz: Ademola Lookman.
Sarı Kırmızılıların Nijeryalı forveti Victor Osimhen'in, eski takım arkadaşına bizzat ulaşarak İstanbul'a davet gönderdiği öğrenildi.

TELEFON AÇTI

Fotomaç'ın aktardığı bilgiye göre Osimhen, Lookman'a doğrudan şu mesajı iletti: Galatasaray'da seni bekliyoruz. Gel ve bu ailenin bir parçası ol.
Yıldız forvetten gelen bu kişisel çağrı, transfere sıcak bir boyut kattı.

ATLETICO'YA GİDELİ DAHA ALTI AY OLDU

28 yaşındaki Nijeryalı sol kanat oyuncusu Lookman, bu sezonun devre arasında Atalanta'dan 35 milyon Euro'ya Atletico Madrid'e geçmişti. İspanya'da geçirdiği ilk yarım sezonu başarıyla tamamlayan Lookman, Atletico ile Haziran 2030'a kadar geçerli bir sözleşmeye sahip.

Osimhen apar topar İstanbul'a çağırdı - Resim : 1

Uzun soluklu sözleşmesi ve yüksek piyasa değeriyle Lookman, kolay bir transfer olmayacak. Ancak Galatasaray'ın ilgisi ve Osimhen'in sahaya sürdüğü kişisel baskı dikkat çekiyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Galatasaray Victor Osimhen
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