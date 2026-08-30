Okan Buruk'tan itiraf: Elimiz kolumuz bağlı!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Göztepe'yi 3 - 2 yendikleri maçtan sonra dikkat çeken bir itirafta bulundu ve "Elimiz kolumuz bağlı" dedi.

Buruk, maçın ardından şu ifadeleri kullandı:

"Kazandığımız için mutluyuz. Bugün galip gelmek önemliydi. Belli bölümlerde iyi oynadık. Yeni katılan oyuncularımız var. Batrakov ilk defa oynadı. Onun performansını gördük. Transfer dönemi bittikten sonra kadromuzu tamamladığımızda inşallah daha iyi, başarılı, iyi oynayan ve bugünkü performansın üstüne çıkan bir Galatasaray ortaya çıkacaktır. İyi bir kadroya grubuna sahibiz. Her maçta yüzde 100 oynamaya çalışıyoruz. Bu akşam itibarıyla ligin lideriyiz. Bunu da sezon sonuna kadar devam ettirmek istiyoruz. Tek amacımız bu.

Birçok takımın her zaman transfere, kadrosunu güçlendirmeye ihtiyacı olur. Ancak yabancı kuralı elimizi kolumuzu bağlıyor. En planlı giden biziz, buna rağmen yine zorlandık.

Yabancı kuralıyla ilgili değişiklik olmayacak diye bir açıklama gelmişti. Biz de buna göre hareket ettik. Jelert'i kiralarken belki maddi olarak önemli bir kayıp yaşadık ama vermemiz gerekiyordu. Çünkü kural öyleydi ama bir anda geçen hafta kural değişti. O yüzden transfer dönemi bitene kadar da kural değişebilir. Çünkü lig başladıktan sonra da kural değişebiliyor. Maalesef bu kuralın yanlış olduğunu bütün Türkiye söylüyor. Kadronuzda 23 yaş altı 4 futbolcu bulundurmanız gerek. Bence hangi yaşta ve tipte oyuncu alacağına kulüpler karar vermeli. Geçen hafta tekrar kural değiştirdiler. Yani verdikleri sözün de arkasında durmuyorlar. Bence altına, üstüne basa basa söyleyeceğimiz şey bu. Söylenenleri yerine getiremiyorsanız o zaman neden bu kuralı koydunuz?"

"KADRO KURARKEN ZORLANIYORUZ"

"Şu anda transfer yaparken, kadro kurarken zorlanıyoruz. Burada da işimizi zorlayan şeyler var. Yabancı kuralının serbest olduğu yerde bence çok daha iyi kadrolar kurulabilirdi. Maalesef Avrupa'da da bu kadar çok yarışan takımımızın olduğu bir yılda bu kısıtlamanın doğru olduğunu düşünmüyorum. Ancak bu böyle devam edecek. O yüzden şu anda kadromuza katabileceğimiz sadece bir tane yerimiz var, o da 23 yaş altı. 23 yaş altı almak da çok zor. Bu kritere uyan iyi bir oyuncu en az 30-35 milyon avrodan başlıyor. O yüzden işimiz kolay değildi. Ayrıca elimizde de çok iyi oyuncular var. Bu oyuncuların potansiyelini daha yukarılara çıkartabiliriz. Bunu yaptıktan sonra belki başka şeylere ihtiyacımız olacak. İsim ve mevki vermek istemiyorum ama son kalan günlerde yine takıma takviye yapmak istiyoruz."