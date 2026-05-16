Okan Buruk "Joker" buldu: Galatasaray'ın son bombası ortaya çıktı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un transfer edilmesini istediği futbolcu belli oldu. Buruk'un isteği üzerine yönetim harekete geçti.

Galatasaray'da şampiyonluk kutlamalarından sonra gözler transfere çevrildi.
Sarı kırmızılıların gündemine çeşitli isimler gelirken, son olarak "Joker" iddiası ortaya atıldı.

Teknik direktör Okan Buruk'un Slavia Prag'da forma giyen Youssoupha Mbodji'yi istediği, yönetimin de harekete geçtiği belirtildi.

TransferFeed'in haberine göre; kulübüyle 4 yıl daha sözleşmesi olan Senegalli oyuncuyla İngiltere'nin West Ham Kulübü'nün de ilgilendiği iddia edildi.

ÇOK YERDE OYNUYOR

22 yaşındaki oyuncu tam bir joker görevi yapıyor ve birden çok mevkide oynayabiliyor.
Asıl yeri sol bek olan Youssoupha Mbodji, stoper, ön libero, orta saha, sol kanat mevkilerinde de yer alabiliyor.
Slavia Prag'a sezon başında transfer olan oyuncu, 16 maçta forma giyerken 3 kez de fileleri havalandırdı.

