Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, yönetime raporunu sundu. Buruk, Victor Nelsson ve Elias Jelert'i istemediğini bildirdi.

Galatasaray'da Okan Buruk 2 ismin biletini kesti

Süper Lig’de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray’da kutlamaların sona ermesiyle birlikte gözler gelecek sezona çevrildi.

Kadro planlamasını sürdüren Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk, yönetime raporunu sundu. Sabah’ta yer alan habere göre; deneyimli teknik adam, 2 ismin biletini kesti.

VICTOR NELSSON VE ELIAS JELERT GÖNDERİLECEK

Buruk, Verona'ya kiralanan Victor Nelsson ve Southampton'da kiralık olarak forma giyen Elias Jelert’i kadroda düşünmediğini bildirdi.

GABRIEL SARA VE ROLAND SALLAI İÇİN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK

Yabancı kontenjanında yer açması gereken yönetim, Gabriel Sara ve Roland Sallai için ise gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak. İkili için özellikle İngiliz kulüplerinin takipte olduğu biliniyor.

TAKVİYE YAPILACAK BÖLGELER

Öte yandan sarı-kırmızılılar 10 numara, orta saha, stoper ve yedek forvet takviye yapacak.

