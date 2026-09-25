Okan Buruk 2 ismi kulübeye çekiyor: Mağlubiyetin ardından karar çıktı

Süper Lig'de son olarak Trabzonspor'a mağlup olan Galatasaray'da Kasımpaşa maçının hazırlıkları devam ediyor.

Milli aranın ardından lige galibiyetle dönmek isteyen sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, ilk 11'de değişikliğe gidiyor.

BATRAKOV İLK 11'E GERİ DÖNÜYOR

HT Spor'un haberine göre; deneyimli teknik adam, Batrakov'u yeniden ilk 11'de kullanacak. Rus futbolcu, 10 numaranın vazgeçilmez ismi olacak. Yunus Akgün ise tekrardan sağ tarafa geçecek. Victor Osimhen de en uçta görev alacak.

BARIŞ ALPER VE SANE KULÜBEYE

Okan Buruk son haftalardaki formsuzluğuyla dikkat çeken Barış Alper Yılmaz ve Leroy Sane'yi ise kulübeye çekecek.

OKAN BURUK'A CEZA KAPIDA

Ancak Kasımpaşa maçında Okan Buruk kulübede yer alamayacak. Trabzonspor maçında kırmızı kart gören deneyimli teknik adamın cezasının kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.