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Halk TV Spor Nihat Kahveci de kavgaya girdi: Terim Hacıosmanoğlu'na ne demek istedi

Nihat Kahveci de kavgaya girdi: Terim Hacıosmanoğlu'na ne demek istedi

Spor yorumcusu Nihat Kahveci, Dünya Kupası'nın ardından Barış Alper ve Uğurcan Çakır'ın piyasa değerlerine ilişkin sert tespitlerde bulundu. Fatih Terim-Hacıosmanoğlu gerilimini de değerlendirdi.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Nihat Kahveci de kavgaya girdi: Terim Hacıosmanoğlu'na ne demek istedi

Fatih Terim ile İbrahim Hacıosmanoğlu gerginliğine eski milli futbolcu Nihat Kahveci de dahil oldu. Kahveci, Fatih Terim'in Hacıosmanoğlu'na cevap verirken ne demek istediğini açıklarken TFF Başkanı'nın geri adım atmamasına da dikkat çekti.

"TERİM KISA CEVAP VERDİ AMA..."

Nihat Kahveci, Fatih Terim'in TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na verdiği yanıtı etkili buldu. "Fatih Terim kısa bir cevap verdi ama çok etkili oldu. Bence 'Sen Federasyon Başkanısın, görevini bil' demeye getiriyor. İbrahim Hacıosmanoğlu da hiç geri adım atmadı" dedi.

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BARIŞ ALPER'İN FİYATI DÜŞER Mİ?

Kahveci'nin en çarpıcı tespiti Barış Alper Yılmaz üzerineydi. Dünya Kupası öncesinde 40-50 milyon euro bandında konuşulan oyuncunun turnuvada beklenen performansın üzerine çıkamamasının Avrupa kulüplerinin ilgisini azaltabileceğini söyleyen Kahveci, "Şimdi o rakamları eder mi? Belki çok zor" diyerek piyasa değerindeki olası erozyona dikkat çekti.

Nihat Kahveci de kavgaya girdi: Terim Hacıosmanoğlu'na ne demek istedi - Resim : 2

"UĞURCAN'I HİÇ ANLAYAMADIM"

Kahveci'nin bir diğer hedefi Uğurcan Çakır oldu. Süper Lig'in en iyi kalecisi ve Şampiyonlar Ligi'nde parlak performanslar sergileyen Uğurcan'ın Dünya Kupası'nda aynı seviyeyi yakalayamaması Kahveci'yi şaşırttı! Eski Milli futbolcu şaşkınlığını şu sözlerle anlattı: Şampiyonlar Ligi'nde bu kadar iyi olan bir kaleci nasıl Dünya Kupası'nda kötü olur, hiç anlamıyorum.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Fatih Terim İbrahim Hacıosmanoğlu Dünya Kupası Galatasaray
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