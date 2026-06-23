Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan bir Türk gazeteci Ahmet Turgut, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na dikkat çeken göndermelerde bulundu.

Gazeteci Turgut, Dünya Kupası'na katılan ülkelerin federasyon başkanlarının takımların günlük işleyişine doğrudan müdahil olmadığını belirterek, "Turnuvaya gelen milli takımların içinde hiçbir federasyon başkanı takımla 7 gün 24 saat yaşamıyor, eşofman giyip kameraların karşısına geçmiyor, sürekli açıklama yapmıyor" ifadelerini kullandı.

PROFESYONELLİK VURGUSU

ABD Futbol Federasyonu örneğini veren gazeteci, federasyon başkanının kamuoyunda neredeyse bilinmediğini, tüm operasyonel süreçlerin profesyonel kadrolar tarafından yürütüldüğünü söyledi.

ŞİMDİ KİM FUTBOLU BİLMİYOR?

Ahmet Turgut, "Futbolu bilmediği söylenen ABD, bizim yenildiğimiz iki rakibe altı gol attı ve grubunu lider tamamladı. Son maçta bize karşı yedek ağırlıklı kadroyla çıkacak. Şimdi soruyorum; futbolu kim daha iyi biliyor?" değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamanın dikkat çeken bölümünde ise Türk futbolunun yapısal sorunlarına vurgu yaparak, "Böyle başkanlar olduğu müddetçe futbolumuz balçıktan çıkamaz" ifadesini kullandı.