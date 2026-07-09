Muğlaspor'dan 2 transfer: 1'i milli

TFF 1. Lig'de yeni sezona hazırlanan Muğlaspor, transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Yeşil-beyazlı ekip, kadrosunu iki yabancı futbolcuyla güçlendirdi. Kulüp, Arnavut kanat oyuncusu Driton Camaj ile Kuzey Makedonyalı orta saha Stefan Ashkovski'yi renklerine bağladı. Transferlerin, teknik direktör Yalçın Koşukavak'ın raporu doğrultusunda gerçekleştirildiği belirtildi.

Geçtiğimiz sezon elde ettiği şampiyonluğun ardından tarihinde ilk kez Trendyol 1. Lig'de mücadele edecek olan Muğlaspor, yeni lig öncesinde iddialı bir kadro kurmayı hedefliyor. Daha önce birçok yerli oyuncuyu kadrosuna katan yeşil-beyazlılar, yabancı transferlerine de başlayarak kadro yapılanmasını hızlandırdı.

ARNAVUTLUK MİLLİ TAKIMI'NDA OYNUYOR

Arnavutluk Milli Takımı formasını da giyen Driton Camaj, hücum hattının her iki kanadında görev yapabiliyor. Tecrübeli futbolcunun hızı ve bire birdeki etkinliğiyle Muğlaspor'un hücum gücüne önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Kuzey Makedonyalı Stefan Ashkovski ise hem orta sahada hem de kanatta görev alabilen çok yönlü yapısıyla dikkat çekiyor. Avrupa'da farklı liglerde forma giyen deneyimli oyuncunun, 1. Lig'de Muğlaspor'un en önemli kozlarından biri olması hedefleniyor.

Yeni sezonda ligde kalıcı olmayı amaçlayan Muğlaspor yönetimi, transfer çalışmalarının devam edeceğini ve kadroya ihtiyaç duyulan bölgelere yeni takviyelerin yapılacağını belirtiyor.