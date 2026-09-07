Muğla'nın pedalları Çin'de dönecek

2026 yılının başında kurulan Muğla Büyükşehir Belediyesi Continental Bisiklet Takımı, daha ilk sezonunda uluslararası bisiklet dünyasının önemli organizasyonlarından birine davet aldı.

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun yanı sıra Portekiz ve Azerbaycan’daki uluslararası yarışlarda mücadele eden ekip, Tour of Samsun’da takım şampiyonluğuna ulaştı. İstanbul’da 27 ülkeden takımların katıldığı organizasyonda da dikkat çeken Muğla ekibinin yeni durağı Çin olacak.

TÜRKİYE’DEN TEK DAVET MUĞLA’YA

Muğla Büyükşehir Belediyesi Continental Bisiklet Takımı, 22-28 Eylül tarihleri arasında Pekin’de gerçekleştirilecek Tour of Beijing Mentougou International Road Cycling Race’te Türkiye’yi temsil edecek.

Türkiye’den davet edilen tek takım olan Muğla Büyükşehir, üç etaplı yarışta dünyanın farklı ülkelerinden gelen ekiplerle mücadele edecek.

12 sporcudan oluşan kadroda İngiltere, Kazakistan ve Bulgaristan’dan birer yabancı bisikletçi de bulunuyor. Takımın 21 Eylül’de Pekin’e ulaşması planlanıyor.

CÖMERT: ÖNEMLİ BİR TECRÜBE OLACAK

Takım Koordinatörü İlker Cömert, Pekin’de zorlu etapların kendilerini beklediğini belirterek ilk sezonda böylesine önemli bir davet almanın değerine dikkat çekti.

Cömert, “İlk senemizde istediğimiz sonuçları alamayabiliriz ancak Türkiye’den davet edilen tek takım olmak ve böyle önemli bir organizasyonda tecrübe kazanmak bizim için çok değerli” dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Çin’de kardeş kentinin bulunmasının da organizasyona ayrı bir anlam kattığını söyledi.

ARAS: MUĞLA’NIN ADINI DÜNYAYA DUYURACAĞIZ

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise takımın kısa sürede uluslararası yarışlara uzanan başarısının kentin tanıtımı açısından önemli olduğunu söyledi.

Aras, “Sporcularımızın kısa sürede böylesine önemli bir organizasyonda ülkemizi ve Muğla’mızı temsil edecek noktaya gelmesinden büyük gurur duyuyoruz. Dünya Kenti Muğla vizyonumuz doğrultusunda gençlerimizin başarılarını desteklemeye ve kentimizin adını dünyanın farklı noktalarında duyurmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Muğla’nın bisikletçileri şimdi rotayı Pekin’e çevirdi. Türkiye’den tek takım olarak start çizgisine çıkacak ekip, Muğla’nın renklerini Çin yollarına taşıyacak.