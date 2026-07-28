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Mourinho'dan Aziz Yıldırım'a kötü haber

Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho'dan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a kötü haber geldi.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Mourinho'dan Aziz Yıldırım'a kötü haber

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Mason Greenwood’u transfer ederek taraftarlarını mutlu etmişti.

Vedat Muriqi’nin yanına bir santfor daha almak isteyen sarı-lacivertliler, bu doğrultuda çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

GONZALO GARCIA BOMBASI

Fenerbahçe’nin Real Madrid forması giyen 22 yaşındaki golcü Gonzalo Garcia’yı gündemine aldığı öne sürülmüştü.

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Sarı-lacivertlilerin golcü oyuncu için teklif yaptığı aktarılırken, Fulham’ın da oyuncu için yakından ilgilendiği ortaya çıktı.

MOURINHO’DAN AZİZ YILDIRIM’A KÖTÜ HABER

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’a Jose Mourinho’dan kötü haber geldi.

İspanyol basınından MARCA’nın haberine göre; Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho, Gonzalo Garcia ile ilgili kararını verdi.

Portekizli teknik adamın Gonzalo’nun takımdan kalmasını istediğini belirten haberde, "Jose Mourinho, Gonzalo Garcia'nın Real Madrid’de kalmasını istiyor. Mourinho, kadroda Garcia'nın profiline sahip başka bir forvetin olmadığına inanıyor.

Mourinho onu; stoperleri geriye çekebilen, hava toplarında üstünlük sağlayabilen ve maçların gerektirdiği durumlarda farklı bir hücum seçeneği sunabilen geleneksel bir 9 numara olarak görüyor. Bu, Mourinho’nun kadroda bulunmasının vazgeçilmez olduğunu düşündüğü bir profil." ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Aziz Yıldırım Jose Mourinho Fenerbahçe Real Madrid
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