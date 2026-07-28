Gaziantep FK Kocaman’ı getiriyor

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Transfer çalışmalarını sürdüren Süper Lig ekibi Gaziantep FK, savunma hattına takviye yapmak için harekete geçti.

Gaziantep FK, Kayserispor ile yollarını ayıran 22 yaşındaki Arif Kocaman’ı kadrosuna katmak istiyor.

Teknik heyetin raporu doğrultusunda savunmaya genç ve Süper Lig tecrübesi olan bir futbolcu transfer etmeyi planlayan Gaziantep ekibinin Arif Kocaman’ı transfer listesinin üst sıralarına aldığı aktarıldı.

GÖRÜŞMELER OLUMLU GİDİYOR

Gaziantep FK yönetimi, serbest oyuncu statüsünde bulunan Arif Kocaman’ın transfer şartlarını değerlendirmeye aldı.

Taraflar arasındaki görüşmelerin olumlu sürdüğü, genç futbolcunun da Gaziantep FK’da forma giymeye sıcak baktığı ifade edildi.

KAYSERİSPOR KARNESİ

Geçen sezon Kayserispor formasıyla 18 maça çıkan Arif Kocaman, bin 225 dakika sahada kaldı.

Süper Lig ve Trendyol 1. Lig seviyelerinde edindiği deneyimle kariyerini sürdüren başarılı stoper, istikrarlı performansıyla Türk futbolunda kendisine sağlam bir yer edinmeyi başardı.