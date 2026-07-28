Fenerbahçe'ye geldiği gibi TFF 3. Lig ekibine gidiyor

Karşıyaka’da gösterdiği performans ile parlayan Adem Yeşilyurt, yaz transfer döneminde 500 bin euro karşılığında Fenerbahçe’ye transfer oldu.

19 yaşındaki kanat oyuncusu, 30 Haziran 2031 yılına kadar geçerli olacak olan sözleşmeyi imzaladı. Karşıyaka, bir sonraki satıştan yüzde 25 pay alacak.

GELDİĞİ GİBİ GİDİYOR

Fenerbahçe’nin mevcut kadrosunda fazla şans bulması beklenmeyen Adem Yeşilyurt için transfer iddiası gündeme geldi.

TFF 3. Lig ekiplerinden Erciyes 38 FSK’nın, Adem Yeşilyurt’u kiralamak için Fenerbahçe yönetimi ile görüşme gerçekleştirdiği ifade edildi.

Fenerbahçe’nin bu seçeneğe sıcak baktığı ifade edilirken, son kararı Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal verecek.

Genç futbolcunun forma garantisi ile birlikte Kayseri ekibine kiralanması bekleniyor.

ADEM YEŞİLYURT KİMDİR?

Adem Yeşilyurt, 13 Ocak 2007 tarihinde İzmir’de dünyaya geldi.

1.78 metre boyunda 57 kilo olan 19 yaşındaki futbolcu, sağ kanat mevkisinde görev yapıyor.

Ayrıca on numara ve merkez orta saha bölgelerinde de oynayabiliyor.