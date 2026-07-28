Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Fenerbahçe'ye geldiği gibi TFF 3. Lig ekibine gidiyor

Fenerbahçe'ye geldiği gibi TFF 3. Lig ekibine gidiyor

Fenerbahçe’nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı futbolcu, geldiği gibi kiralanmaya hazırlanıyor. Oyuncunun yeni adresinin 3. Lig olacağı aktarıldı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Fenerbahçe'ye geldiği gibi TFF 3. Lig ekibine gidiyor

Karşıyaka’da gösterdiği performans ile parlayan Adem Yeşilyurt, yaz transfer döneminde 500 bin euro karşılığında Fenerbahçe’ye transfer oldu.

19 yaşındaki kanat oyuncusu, 30 Haziran 2031 yılına kadar geçerli olacak olan sözleşmeyi imzaladı. Karşıyaka, bir sonraki satıştan yüzde 25 pay alacak.

Fenerbahçe'nin Gornik Zabrze maçı kadrosu açıklandı: 2 isim yer almadıFenerbahçe'nin Gornik Zabrze maçı kadrosu açıklandı: 2 isim yer almadı

GELDİĞİ GİBİ GİDİYOR

Fenerbahçe’nin mevcut kadrosunda fazla şans bulması beklenmeyen Adem Yeşilyurt için transfer iddiası gündeme geldi.

Fenerbahçe'ye geldiği gibi TFF 3. Lig ekibine gidiyor - Resim : 2

TFF 3. Lig ekiplerinden Erciyes 38 FSK’nın, Adem Yeşilyurt’u kiralamak için Fenerbahçe yönetimi ile görüşme gerçekleştirdiği ifade edildi.

Fenerbahçe’nin bu seçeneğe sıcak baktığı ifade edilirken, son kararı Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal verecek.

Genç futbolcunun forma garantisi ile birlikte Kayseri ekibine kiralanması bekleniyor.

ADEM YEŞİLYURT KİMDİR?

Adem Yeşilyurt, 13 Ocak 2007 tarihinde İzmir’de dünyaya geldi.

1.78 metre boyunda 57 kilo olan 19 yaşındaki futbolcu, sağ kanat mevkisinde görev yapıyor.

Ayrıca on numara ve merkez orta saha bölgelerinde de oynayabiliyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Fenerbahçe TFF 3. Lig
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro