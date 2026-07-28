Fenerbahçe'nin Gornik Zabrze maçı kadrosu açıklandı: 2 isim yer almadı
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Gornik Zabrze ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin kadrosu açıklandı. Kadroda 2 futbolcu yer almadı.
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda yarın Polonya ekibi Gornik Zabrze ile deplasmanda karşılaşacağı rövanş mücadelesinin kamp kadrosu duyuruldu.
Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre ağrıları bulunan Sidiki Cherif'in yanı sıra Yiğit Efe Demir kadroda yer almadı.
İŞTE FENERBAHÇE'NİN KADROSU
Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Mert Günok, Ederson Moraes, Tarık Çetin, Milan Skriniar, Nathan Ake, Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Levent Mercan, Nelson Semedo, Mert Müldür, Matteo Guendouzi, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Fred Santos, Marco Asensio, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Mason Greenwood, Kerem Aktürkoğlu, Anthony Musaba, Anderson Talisca.
AVRUPA'DA 302. RANDEVU
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında yarın Polonya'nın Gornik Zabrze takımına konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 302. karşılaşmasına çıkacak.
Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarındaki 301 müsabakada 119 galibiyet elde ederken 65 beraberlik yaşadı. Sahadan 117 kez mağlup ayrılan Fenerbahçe, 301 mücadelede rakip fileleri 410 kez havalandırdı, kalesinde 423 gol gördü.
ŞAMPİYONLAR LİGİ ELEMELERİNDE 44. MAÇ
Fenerbahçe, Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonunun elemelerinde yarın 44. maçını oynayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerindeki 43 karşılaşmada 16 galibiyet elde eden sarı-lacivertliler, 13 maçta berabere kaldı. Fenerbahçe, 14 maçı ise mağlup tamamladı.
Sarı-lacivertliler, 43 müsabakada 63 kez rakip fileleri havalandırırken kalesinde 51 gole engel olamadı. (AA)