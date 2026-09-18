MotoGP takvimi açıklandı: Toprak Razgatlıoğlu sahne alıyor

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Hız ve heyecan dolu dev yarış, hafta sonu motor sporları tutkunlarını ekrana kilitleyecek.Milli motosikletçimiz Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP Dünya Şampiyonası’nın 15. etabında Avusturya Grand Prix’sinde mücadele edecek.

Avusturya'nın Spielberg kentinde yer alan 4,3 kilometre uzunluğundaki ikonik Red Bull Pisti'nde gerçekleştirilecek olan organizasyonda heyecan, sıralama turlarıyla başlayacak.

18 PUANLA 21'İNCİ SIRADA

MotoGP'deki ilk sezonunda tarihi adımlar atan milli sporcumuz Toprak Razgatlıoğlu, geride kalan 14 etapta topladığı 18 puanla genel klasmanın 21. sırasında yer alıyor.,

Şampiyonluğun zirvesinde ise İspanyol pilotlar Marc Marquez ve Jorge Martin arasındaki 274 puanlık eşitlikle kıyasıya bir rekabet yaşanıyor.

MotoGP Pilotlar Klasmanı:

Marc Marquez (İspanya): 274 puan

Jorge Martin (İspanya): 274 puan

Marco Bezzecchi (İtalya): 241 puan

Fabio Di Giannantonio (İtalya): 223 puan

Pedro Acosta (İspanya): 209 puan

Toprak Razgatlıoğlu (Türkiye): 18 puan

DEV YARIŞIN TAKVİMİ AÇIKLANDI

Zorlu Avusturya etabının programı ve yarış takvimi şu şekilde açıklandı:

Sıralama Turları: Yarın 11.50

Sprint Yarışı: Yarın 16.00

Büyük Yarış: 20 Eylül Pazar günü 15.00 (28 tur üzerinden)

