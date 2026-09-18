Son Dakika | Metehan Baltacı'nın yargılandığı bahis soruşturması davası ertelendi

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde kiralık olarak forma giyen Metehan Baltacı’nın yargılandığı bahis soruşturması davası ertelendi.

4 AY TUTUKULU KALDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen "yasa dışı bahis ve şike" soruşturması kapsamında 9 Aralık 2025 tarihinde gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından hakim karşısına çıkan Metehan Baltacı'nın tutukluluğuna karar verildi.

25 Mart 2026 tarihinde bir kez daha hakim karşısına çıkan Metehan Baltacı savunmasında "Dolandırıcılık suçlamasını kabul etmiyorum. Bahis oynamanın suç olduğunu bilmiyordum. Herhangi bir hileli hareketle kimseyi aldatmadım. 12 yaşından beri futbol ile ilgileniyorum. Yıllardır emek veriyorum. Bu duruma düşmekten çok üzgünüm ve kabul etmiyorum. TFF'den hak mahrumiyeti cezası aldım. 4 aydır tutukluyum" dedi.

Mahkemenin tutuksuz yargılanmasına karar vermesi üzerine Metehan Baltacı tahliye edildi.

GENÇLERBİRLİĞİ'NE KİRALANDI

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) hakkında verdiği men kararının da sona ermesi üzerine genç stoper sezon başında Galatasaray'dan Gençlerbirliği'ne kiralandı.